Cuernavaca, Mor. - En el primer encuentro histórico de presidentes de las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, Canadá y México, el jerarca mexicano, obispo Ramón Castro Castro, ofreció el Ángelus de la iglesia católica por las personas desaparecidas. "Hoy es la jornada internacional de desaparecidos y tenemos 135 mil desaparecidos en México. Muchas familias sufren enormemente y rogamos a Dios y por la intersección de María, esta realidad tan dura pudiera encontrar la solución que merece”, dijo Castro Castro.

Frente a los obispos Daniel Flores, de Brownsville, Texas, Óscar Cantú, de California y Pierre Goudreault de Canadá, Castro Castro llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia ante los desafíos que enfrentan los tres países.

En este sentido, dijo, adquiere particular relevancia la reflexión en esa movilidad humana y la gestión migratoria entre México, Estados Unidos y Canadá. “La migración no ha de reducirse a estadísticas, políticas públicas o deberes económicos. Detrás de cada migrante hay un rostro, una historia, una familia, una esperanza. Muchas veces por desgracia, muchas heridas.

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“La iglesia debe mirar a esas personas como hermanos cuya dignidad debe ser reconocida y protegida. La tradición de la iglesia nos recuerda que, en los pobres, en los migrantes y en quienes viven situaciones de vulnerabilidad encontramos una manera particular de servir el rostro de Cristo”, expuso.

Obispos de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen en Cuernavaca; llaman a defender a los migrantes. Foto: Justino Miranda.

Oscar Cantú, obispo de la diócesis de San José en California y presidente del Subcomité de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., también llamó a fortalecer la comunión en la iglesia porque, dijo, “en los momentos que estamos viviendo va a ser bastante más importante cada día. Urge más que la iglesia católica en las Américas hable con una sola voz defendiendo el honor de nuestro señor, defendiendo la dignidad del ser humano, especialmente de los pobres y de los inmigrantes que muchas veces no tienen dónde inclinar la cabeza como el mismo señor Jesús”.

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En la celebración de la eucaristía, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro, advirtió que los pueblos de la región enfrentan importantes desafíos, particularmente México, donde asolan problemas como la violencia, la demagogia, la corrupción, la soledad, el materialismo, las familias heridas y la falta de esperanza entre los jóvenes.

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Indicó que uno de los temas que comparten México, Estados Unidos y Canadá es la migración, por lo que durante el encuentro se analizará la realidad de la movilidad humana y la gestión migratoria entre las tres naciones.

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Monseñor Castro sostuvo que los migrantes, los pobres y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad representan una oportunidad para que la Iglesia manifieste el rostro de Cristo, por lo que llamó a no permitir que las fronteras políticas se conviertan en barreras para la fraternidad.

Ramón Castro Castro confió en que el primer encuentro de los obispos de Norteamérica no se limite a un intercambio de ideas, sino que permita comprender mejor las realidades que viven sus pueblos y generar acciones conjuntas desde la responsabilidad pastoral.

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