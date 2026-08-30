Desde hace tres años, el exfutbolista Dani Alves y los Pumas comparten una disputa legal tras el encarcelamiento del brasileño por agresión sexual contra una mujer en una discoteca de Barcelona. Los universitarios rescindieron el contrato del lateral, y él optó por demandarlos por incumplimiento del mismo.

Sin embargo, después de una serie de apelaciones y demandas, el Tribunal Federal Suizo ratificó la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que obliga al exzaguero del Barcelona a pagarle a los Pumas 2 millones 250 mil dólares por incumplimiento de contrato.

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De acuerdo con ESPN, "el Tribunal Federal Suizo concluyó que los argumentos del exfutbolista no podían prosperar dentro del limitado margen de revisión aplicable a los laudos internacionales, dando por válidos todos los argumentos que consideró el TAS para fijar la indemnización que el brasileño tendrá que pagar al Club Universidad".

Además de los 2 millones de dólares, Dani Alves tendrá que pagar 17 mil francos suizos, aproximadamente 357 mil 893 pesos mexicanos, por las costas judiciales y otros 19 mil por las costas procesales. Aún así, el brasileño "corrió con suerte", ya que en un inicio debía pagar 5 millones de dólares al club universitario.

Actualmente, Alves se desempeña como evangelizador en distintas iglesias y grupos religiosos. Durante su tiempo en prisión, encontró refugio en el cristianismo evangélico.