La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que mañana, 31 de agosto, desplegará desde las 6:00 horas a 15 mil policías como parte del Operativo Regreso a Clases 2026-2027, con la finalidad de salvaguardar la integridad de profesores, estudiantes y padres de familia.

En un comunicado, la SSC señaló que los uniformados contarán con el apoyo de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de un helicóptero de los Cóndores, que realizará sobrevuelos de prevención.

Agregó que los elementos de Tránsito orientarán a los automovilistas para evitar que se estacionen en lugares prohibidos, en pasos peatonales, en doble o triple fila, así como en zonas escolares restringidas.

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También se realizarán patrullajes para cubrir las rutas de transporte hacia los planteles escolares en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, el Sistema de Transportes Eléctricos y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Además, la Secretaría recomendó a los padres de familia o tutores anticipar su salida para llegar con calma; recordar que los peatones tienen preferencia; respetar las señales de tránsito, como los cambios de los semáforos, y no estacionarse en lugares prohibidos; así como reducir la velocidad en zonas escolares y permitir el paso de los estudiantes.

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La Secretaría detalló que en las acciones participarán la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la Policía Auxiliar (PA), la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Unidad de Seguridad Escolar, adscrita a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

mahc