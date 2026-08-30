El senador Saúl Monreal Ávila hizo un llamado a Enrique Inzunza Cázarez para que rectifique su decisión y regrese a la bancada de Morena, al considerar que, más allá de las investigaciones que enfrenta, continúa siendo parte del movimiento y debe asumir su compromiso político.

En entrevista, Monreal reconoció, sin embargo, que dentro de la bancada morenista hubo senadores que consideraron que no era conveniente que permaneciera en sus filas debido a las acusaciones e investigaciones existentes.

“Yo creo y ojalá y el senador Inzunza rectifique”, expresó.

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Monreal Ávila sostuvo que si Inzunza decidió permanecer en el Senado como legislador sin bancada, debe asumir las consecuencias de su decisión, pero también su responsabilidad con el proyecto político al que pertenece.

“Si él decidió quedarse, tiene que asumir su compromiso con el movimiento”, señaló.

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“Viene una reforma constitucional muy importante de la presidenta y es necesario que esté nuestro senador”, afirmó.

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Saúl Monreal, senador morenista, hizo un llamado a Enrique Inzunza, hoy legislador independiente, para que regrese a las filas de la 4T, ya que es parte del movimiento y debe asumir su compromiso político.#VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Xh9ZHWoFnD — El Universal (@El_Universal_Mx) August 31, 2026

Cuestionado sobre si Inzunza seguirá votando a favor de las iniciativas de Morena pese a su actual situación, Monreal respondió que espera que así sea. “Ojalá y vote a favor”, manifestó.

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Recordó que las decisiones de la mayoría deben ser respetadas por quienes forman parte del movimiento, incluso cuando alguno de sus integrantes enfrenta circunstancias políticas o personales complicadas.

“Más allá de lo que él está pasando, hay una decisión de la mayoría y que todos la debemos de respetar”, sostuvo.

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Monreal evitó defender a Inzunza de las acusaciones que enfrenta y subrayó que corresponde a las autoridades investigar y determinar cualquier responsabilidad.

Dijo esperar que la Fiscalía General de la República y las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos y presenten resultados.

“No podemos dejar de lado las acusaciones que hay y que yo espero que se aclaren y que la misma Fiscalía, la autoridad investigadora, nos dé buenos resultados”, señaló.

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Monreal rechazó calificar a Inzunza como un “miembro valioso” de la bancada y prefirió limitarse a definirlo como parte del movimiento.

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