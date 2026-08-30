Del 17 al 29 de agosto de este año, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército en coordinación con otras autoridades, detuvieron a 27 personas, destruyeron un campamento y 16 plantíos de marihuana.

Además, incautaron 12 inmuebles, 17 armas de fuego de estas 16 largas y una corta, mil 573 cartuchos, 127 cargadores, 31 artefactos explosivos, 63 dosis y 19 cigarros de marihuana.

Así como 97 dosis de metanfetamina, 17 dosis de heroína, 10 dosis de cocaína, 22 vehículos, entre ellos un tractocamión y seis motocicletas, 69 máquinas tragamonedas, equipo táctico diverso y radios de comunicación.

Guardia Nacional y Ejército detienen a 27 personas y destruyen campamento criminal (30/08/2026). Foto: GN

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Guardia Nacional y Ejército detienen a 27 personas y destruyen campamento criminal (30/08/2026). Foto: GN

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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Indicó que durante la presente administración han logrado la detención de 52 mil 255 personas y el aseguramiento de 26 mil 62 armas de fuego, cuatro millones 657 mil 408 cartuchos, 117 mil 52 cargadores, 48 mil 267 vehículos, 128 mil 318 kilos de marihuana y 132 mil 997 kilos de metanfetamina lo que debilita las estructuras criminales.

Guardia Nacional y Ejército detienen a 27 personas y destruyen campamento criminal (30/08/2026). Foto: GN

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