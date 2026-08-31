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Rayados de Monterrey recibe al Atlético San Luis en el estadio BBVA para el cierre de la Jornada 6 del Apertura 2026. Un partido crucial para ambos equipos.
Por parte del equipo regio, es crucial sumar tres puntos luego de un arranque un tanto lento del certamen. Acumulan nueve puntos tras cinco juegos disputados, y necesitan sumar si quieren escalar a puestos de Liguilla.
Del otro lado, San Luis también llega a Monterrey con urgencia de puntos, ya que llega a estas alturas del torneo con apenas tres unidades conseguidas.
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Monterrey vs San Luis EN VIVO hoy
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La transmisión del encuentro se realizará a través de la plataforma de streaming ViX
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Monterrey vs Atlético San Luis: EN VIVO - Jugo ONLINE - Jornada 6 del Apertura 2026
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