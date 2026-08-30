Ciudad Victoria, Tamaulipas. - A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los mexicanos perciben el avance de la transformación que beneficia a todos y el desarrollo es cada vez más patente, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena).

Dijo todo lo que se habla de cifras, planes y proyectos los tienen que vivir y ver todos los días los ciudadanos, por a ellos los va a beneficiar.

En su programa semanal “Diálogos con Américo”, el mandatario estatal se refirió a la coordinación entre el gobierno de Tamaulipas y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se ha traducido, a lo largo de sus dos primeros años de mandato, en inversiones, infraestructura y programas que ayudan a la población a salir avante.

También revelo que Tamaulipas está presente en las cuentas de México, pero el avance más sustantivo es que las y los tamaulipecos perciben la transformación, que los beneficios llegan a la población y el desarrollo es cada vez más patente.

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“Hay veces que a lo mejor los gobernantes o los políticos hablamos de grandes cifras, hablamos de grandes impactos, de números grandes y que es la forma de percibirlo; pero la verdad es que como nos ha indicado la presidenta y seguramente lo va a hacer en este su Segundo Informe, es que el beneficio lo debe de recibir la persona, que nadie se quede atrás.

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“Que nadie se quede afuera, que todos gocemos de los Derechos Humanos que ya han quedado consagrados dentro de nuestro marco constitucional", aseveró.

Villarreal Anaya se refirió a la página propia que tendrá este estado fronterizo en la rendición de cuentas de la presidenta y que incluye trenes, puentes, carreteras, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda.

A 48 horas de que la presidenta de México presente su Segundo Informe de Gobierno al pueblo de México, consideró que, desde el inicio de los gobiernos de la transformación en 2018, las cifras y proyectos adquieren sentido cuando sus resultados pueden ser percibidos directamente por la población.

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Y especificó: “Entonces, lo que a veces decimos en cifras, decimos en proyectos, a veces decimos en planes, lo tiene que ver y lo tiene que vivir la ciudadanía en su actividad diaria, en su actividad doméstica y percibir que se dan estos pequeños cambios a veces, o significativos, dependiendo el sitio y la oportunidad en lo particular, pero que vamos caminando”.

Explicó que estos resultados corresponden a una visión que comenzó durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Y que yo creo que, en estos grandes gobiernos de la transformación, cada vez son más patentes entre nuestra población”, precisó.

dmrr