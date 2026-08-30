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Culiacán, Sinaloa. - Con sombreros, pañoletas y atuendos vaqueros, familias, jóvenes y niñas y niños disfrutaron de la "VaqueRun, Al Ritmo de la Tambora" una jornada que combinó ejercicio, deporte, recreación y mucha diversión por las calles de Culiacán.
El recorrido, organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte, inició este sábado a las 17:30 horas en el Parque Revolución, avanzando por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al Ágora del ISIC, donde continuó la convivencia entre las y los asistentes.
A esta actividad se sumó el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC) y el Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), con el objetivo de impulsar entre las y los culiacanenses la práctica del ejercicio, el deporte y las actividades recreativas.
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La tarde estuvo acompañada de música en vivo de banda sinaloense, juegos mecánicos y diversas atracciones, entre ellas el toro mecánico, que pusieron a prueba la habilidad y entusiasmo de los participantes.
El ambiente se llenó de color y alegría con la presencia de botargas y personajes que hicieron aún más divertida la jornada, entre ellos figuras inspiradas en Toy Story, además de vacas, caballos y otros personajes que convivieron con las familias.
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Con una amplia asistencia y una comunidad que se sumó con entusiasmo a la temática vaquera, la VaqueRun convirtió las calles y espacios públicos en un punto de encuentro para disfrutar del deporte, la música y la recreación.
dmrr/rmlgv
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