En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Secretaría de Gobernación (Segob) refrendó el compromiso del Gobierno con las familias que buscan a sus seres queridos.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, refrendó también el compromiso con el legítimo derecho de los familiares a conocer la verdad y acceder a la justicia.

"La búsqueda de las personas desaparecidas es una prioridad para el Gobierno de México y seguiremos sumando esfuerzos junto a las familias y colectivos, con sensibilidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos", dijo en sus redes.

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Garantizó que seguirán trabajando para fortalecer las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Búsqueda en materia de de búsqueda y localización de personas, avanzar en las investigaciones y garantizar una atención digna a sus familias.

La Secretaría de Gobernación presentó el viernes 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y los estados.

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Medina Padilla mencionó que la estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones.

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También lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación; informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); informar los avances de la ANBI; y reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.

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Además, implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense; prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales; ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado; mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos; y llevar la estrategia al territorio mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

Sobre la integración del grupo de especialistas nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades para contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

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A partir de julio de 2025, se reportó que se han detectado 40 mil 628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte. De este número, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización.

Durante los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional, se ha localizado en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. Mientras que a través de las brigadas territoriales de la CNB han realizado mil 75 localizaciones con vida; 86% fueron ausencias voluntarias no vinculadas a algún delito.

“Nuestra responsabilidad es buscar con seriedad y sin descanso, y contribuir a que las investigaciones avancen con verdad y justicia (...) Que no quepa duda que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos. Su dolor no es indiferente para la Secretaría de Gobernación, por eso hemos transformado la forma de hacer las cosas para responder de manera eficaz y humana a esta sentida demanda.

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“Tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer en este tema, pero no hemos claudicado en nuestra obligación, por el contrario, seguimos en la búsqueda de quienes están ausentes en sus hogares”, declaró la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez.

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