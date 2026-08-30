El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local recibirá a los dos colectivos que impulsan la muerte digna en la Ciudad de México.

Durante La Chilanguera de este domingo, la coordinadora guinda Xóchitl Bravo explicó que uno de los colectivos está recabando firmas para presentar una iniciativa ciudadana sobre eutanasia, y el otro colectivo entregó una propuesta en la materia a los diputados el pasado viernes.

“Vamos a invitar a los colectivos a platicar en el Congreso de la Ciudad sobre ambas iniciativas. Nosotras y nosotros acostumbramos a hacer cuadritos en donde colocamos lo que se está proponiendo por cada una de estas iniciativas y empezamos el análisis. Arrancaremos mesas de charla, mesas de análisis en el Congreso de la Ciudad con ambas colectivas”, comentó.

Lee también A un día del regreso a clases, abarrotan calle Mesones para comprar útiles; gastos oscilan entre mil 500 a 2 mil pesos

El miércoles, durante la presentación de su agenda legislativa, Xóchitl Bravo comentó que le iban a entrar al tema de la muerte digna.

El viernes 28 de agosto, el colectivo Libertad para Morir entregó una propuesta de iniciativa a los diputados de Morena. En las escalinatas del recinto de Donceles, los legisladores recibieron el documento con el compromiso de estudiarlo a fondo para iniciar el debate legislativo correspondiente.

[Publicidad]

Bravo Espinosa manifestó estar de acuerdo con la iniciativa sobre la muerte digna, porque muchas personas han tenido experiencias dolorosas al ver a sus familiares “solamente esperar” y no poder ayudarlos.

“De manera personal, les digo: yo estoy de acuerdo. De manera personal por dignidad, porque al final de la vida también tenemos que decidir. No solamente como un tema que tenga que ver con el asunto legislativo. Es un derecho de dignificación de cómo queremos terminar, porque somos madres, porque somos hijas, y porque creo que esto va a ayudar”, aseveró.

dmrr