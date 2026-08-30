Naucalpan, Méx.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde (PVEM) en el Estado de México propuso establecer mecanismos para que los gobiernos estatal y municipales prioricen, dentro de sus adquisiciones, productos y servicios de emprendimientos encabezados por jóvenes mexiquenses.

La propuesta forma parte de un paquete de dos medidas que, de acuerdo con el coordinador de la fracción parlamentaria, José Couttolenc Buentello, busca fortalecer proyectos relacionados con desarrollo sostenible, innovación social y economía circular, a iniciativa de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La primera iniciativa plantea que las administraciones estatal y municipales consideren de manera prioritaria a los emprendimientos juveniles de la entidad para la compra de productos y contratación de servicios.

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La segunda contempla beneficios fiscales para las empresas que adquieran productos o contraten servicios de negocios sostenibles encabezados por jóvenes del Estado de México.

Couttolenc Buentello señaló que ambas propuestas pretenden impulsar el consumo local y generar condiciones para que los proyectos de jóvenes emprendedores puedan consolidarse como negocios.

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“Talento y ganas de chambear hay de sobra. Nos llena de orgullo ver a tantos chavos que, además de querer salir adelante, están pensando en cuidar nuestro planeta”, afirmó.

El también dirigente estatal del Partido Verde agregó que los jóvenes de la entidad han desarrollado proyectos que buscan atender problemas relacionados con el medio ambiente.

Entre los ejemplos mencionó soluciones para captar agua de lluvia, detectar fugas, reutilizar materiales y elaborar empaques compostables.

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“Desde el Verde los respaldamos con todo: con hechos y oportunidades reales”, sostuvo Couttolenc.

La propuesta plantea que este tipo de iniciativas tengan acceso a mecanismos de apoyo a través de las compras gubernamentales y de incentivos para las empresas que recurran a sus productos o servicios.

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El coordinador parlamentario señaló que el propósito es que las ideas desarrolladas por jóvenes puedan pasar de proyectos a negocios.

“Queremos ver estas ideas convertidas en negocios sólidos, generando empleos y haciendo crecer al Estado de México”, afirmó.

mahc