El DIF de la Ciudad de México informó que cinco planteles, cuatro de preescolar y uno de primaria, se incorporan al plan piloto ‘En la Escuela, Sazón para el Bienestar’, para brindar alimentos escolares calientes.

Las y los alumnos de los preescolares ‘Xochiquetzal’, ‘Héroes de 1810’, ‘Salvador M. Lima’ y ‘Ninomaxtia’, y de la primaria ‘Niños Héroes’, contarán con desayunos y comidas calientes, al igual que las niñas y niños de 284 planteles de educación básica y Centros de Atención Múltiple, población con discapacidad, que forman parte del programa.

A través del Plan Piloto del DIF de la Ciudad de México, que encabeza Beatriz Rojas, se busca combatir la malnutrición, la anemia y la obesidad infantil ofreciendo raciones que cubren el 25 por ciento de los nutrientes diarios recomendados.

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Actualmente, se cuenta con 20 menús diseñados por nutriólogos de acuerdo con la edad de las niñas y niños, los cuales se van rotando a lo largo de las semanas y días; se componen de leche descremada, agua natural, un plato fuerte, que puede ser pollo con verduras o carne de res con verduras, además de una ración de fruta de temporada.

En este programa piloto, los padres de familia se involucran de manera directa en la preparación de alimentos para sus hijas e hijos. Mediante una asamblea de la comunidad escolar, se elige un comité integrado por ocho madres, padres o tutores como mínimo, considerando un presidente, un secretario, un tesorero, un vigilante, un vocal por grupo y personas facilitadoras, es decir, personas que preparan los alimentos conforme al número de beneficiarios.

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Entre los requisitos que debe cumplir la escuela que solicita ingresar al Plan Piloto está contar con un espacio para la preparación de alimentos con buena iluminación, ventilación, servicios de electricidad, agua, drenaje y una cocina equipada; si no se cuenta con los utensilios necesarios, se les facilita.

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La meta para el 2026 del plan piloto ‘En la Escuela, Sazón para el Bienestar', orientado, sobre todo, a la población de colonias de bajos niveles de desarrollo, que son los que requieren el mayor apoyo asistencial por parte del gobierno de la Ciudad de México, es extender el beneficio a 429 planteles y a más de 62 mil estudiantes de preescolar, primaria y educación especial, con una cobertura en las 16 alcaldías.

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mahc