A un día del regreso a clases, padres de familia recorren la calle Mesones, en el Centro Histórico, para comprar útiles escolares, mochilas, papelería y uniformes con presupuestos que oscilan entre mil 500 y 2 mil pesos; vendedores aseguraron que este fin de semana fue el de mayor afluencia de toda la temporada.

"Estuvo flojita la temporada, pero entre ayer y hoy la gente se agrupó, casi como hace unos años, casi", comentó un vendedor de artículos de papel y plástico.

Explicó que en temporadas anteriores llegaban a vender hasta 100 rollos de papel al día; sin embargo, este año el promedio fue de 65. Sin embargo, detalló que entre el sábado y el domingo las ventas repuntaron y alcanzaron alrededor de 80 rollos diarios.

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Otra vendedora de plumas, lápices, colores y plumones coincidió en que los dos días previos al inicio del ciclo escolar fueron los de mayor movimiento.

"La venta fuerte fue entre este sábado y ahorita domingo; sí hubo gente en toda la temporada, pero ahorita fue el despunte", señaló.

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Yuli, quien viajó desde Toluca a la Ciudad de México para realizar un encargo de útiles escolares de su hermana, recorrió los puestos de Mesones con una lista en mano y un presupuesto superior a los mil pesos para comprar plumas, lápices, colores, pegamento, borradores y libretas.

Indicó que esperaba ajustarse a su presupuesto, aunque reconoció que podría gastar un poco más debido a la cantidad de artículos solicitados en la lista escolar.

"Traigo un presupuesto de poquito más de mil pesos y espero no pasarme, aunque si falta algo, sí voy a tener que comprarlo".

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Jaqueline acudió acompañada de su hermana y su abuela para comprar los útiles escolares y papelería con un presupuesto de 2 mil pesos y comentó que eligieron Mesones porque los precios son más bajos que en grandes papelerías o supermercados.

"Por ejemplo, los lápices salen como en 100 pesos en las grandes y aquí unos 40, o sea, más del doble", dijo.

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Agregó que es el segundo año consecutivo que compra en esta zona y, aunque encontró una gran cantidad de personas, considera que el ahorro vale la pena.

Mencionó que acudieron hasta este fin de semana porque apenas el viernes inscribieron a su hermana y les entregaron la lista de útiles.

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Joaquina viajó desde Puebla para comprar los útiles escolares de su hija con un presupuesto de 2 mil pesos y en su lista incluyó cuatro libretas, gomas, lápices, colores, sacapuntas, hojas, estampas y una lapicera.

Señaló que decidió trasladarse al Centro Histórico porque puede encontrar mejores precios y mayor variedad de productos para completar todo lo que le pidieron en la escuela.

"Aquí encuentro todo en un solo lugar y más barato que en mi ciudad".

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mahc