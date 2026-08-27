La diputada local de Morena Elizabeth Mateos presentó un Punto de Acuerdo, turnado a comisiones, para fomentar la instalación de puntos de intercambio y donación de útiles, uniformes, calzado y materiales escolares en buen estado, con motivo del regreso a clases.

El exhorto va dirigido a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para que, en coordinación de las 16 alcaldías impulsen estos espacios durante el periodo de regreso a clases.

La legisladora señaló que el inicio del ciclo escolar representa gastos importantes para las familias por la compra de uniformes, calzado, mochilas, útiles y otros materiales necesarios para niñas, niños y adolescentes.

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Mateos Hernández explicó que, además de los programas sociales que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México a favor de las y los estudiantes, el aprovechamiento de los artículos existentes en los hogares puede ayudar a reducir gastos.

“Cada ciclo escolar numerosos artículos dejan de ser necesarios para una familia, no porque hayan perdido su utilidad, sino porque las niñas, niños y adolescentes crecen, cambian de grado, modifican sus actividades escolares o concluyen una etapa educativa”, expuso.

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Actualmente, madres y padres de familia recurren a redes sociales, grupos vecinales y comunidades escolares para regalar o intercambiar uniformes, mochilas, libros, calzado y otros materiales. Sin embargo; estas operaciones pueden requerir el intercambio de información de contacto o encuentros con personas desconocidas.

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Por ello, la diputada planteó habilitar lugares públicos previamente identificados, preferentemente cercanos a las comunidades escolares, para realizar estas actividades de manera ordenada y con mayores condiciones de seguridad.

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“Se trata de generar condiciones para que los bienes que ya no son necesarios en un hogar puedan ser útiles en otro, dentro de espacios previamente identificados para tal finalidad”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la propuesta permitirá que madres, padres de familia y tutores entreguen artículos que sus hijas e hijos ya no necesitan y, al mismo tiempo, accedan a los materiales que requieran para el nuevo ciclo escolar.

LL