[Publicidad]
Con 53 mil 788 cámaras de videovigilancia, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reforzará el monitoreo en las inmediaciones de escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en el regreso a clases.
Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5, informó que la dependencia dispone de 29 mil 293 cámaras en las zonas aledañas a las escuelas públicas y 24 mil 495 en institutos educativos privados.
Lee también Mitigan incendio en edificio de Tlalpan; reportan una persona fallecida
En un comunicado, detalló que la estrategia incluye la operación de cámaras STV de nueve y 20 metros, así como equipos tótem de última generación con visión de 360 grados y botones de auxilio.
“La infraestructura de monitoreo del C5 cuenta con una cobertura superior al 99% en escuelas públicas y al 96% en las particulares”, detalló Guerrero Chiprés.
Recordó que desde el C5 se opera la línea de emergencias 911, las 24 horas, los siete días de la semana, para la atención de todo tipo de incidentes.
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Dani Alves tendrá que pagarle más de 2 millones de dólares a Pumas tras perder su apelación
Metrópoli
Más de 53 mil cámaras vigilarán el regreso a clases en CDMX; C5 reforzará monitoreo en escuelas públicas y privadas
Metrópoli
Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda
Estados
Graciela Domínguez reconoce violencia en Sinaloa; reforzará seguridad tras asesinato de subdirector y atentado a buscadora
Al día
Continúa el rescate y pavimentación de avenidas en Ecatepec, cuentan con iluminación y mantenimiento
Espectáculos
¡Que siempre no! Christian Nodal lanza comunicado por concierto falso en Nuevo León
Espectáculos
Kylian Mbappé y Ester Expósito brillan entre manitas sudadas y goles dedicados
Viral
¡Es un milagro! Encuentran a niña con vida luego de permanecer 60 horas atrapada en lodo en Nepal