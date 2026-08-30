Con 53 mil 788 cámaras de videovigilancia, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reforzará el monitoreo en las inmediaciones de escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en el regreso a clases.

Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5, informó que la dependencia dispone de 29 mil 293 cámaras en las zonas aledañas a las escuelas públicas y 24 mil 495 en institutos educativos privados.

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En un comunicado, detalló que la estrategia incluye la operación de cámaras STV de nueve y 20 metros, así como equipos tótem de última generación con visión de 360 grados y botones de auxilio.

“La infraestructura de monitoreo del C5 cuenta con una cobertura superior al 99% en escuelas públicas y al 96% en las particulares”, detalló Guerrero Chiprés.

Recordó que desde el C5 se opera la línea de emergencias 911, las 24 horas, los siete días de la semana, para la atención de todo tipo de incidentes.

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