El Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital mitigó un incendio en la planta baja de un edificio en la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección de la alcaldía Tlalpan.

Una célula de bomberos realizó labores en el lugar, pero una persona perdió la vida al interior del inmueble, de acuerdo con el jefe Vulcano Cova.

En una publicación en sus redes sociales, agregó que en el lugar se almacenaban materiales de reciclaje. Sin embargo, los elementos extinguieron el fuego, por lo que realizan labores de remoción y enfriamiento en el sitio.

Atendemos un incendio en la planta baja de un edificio en la Colonia Miguel Hidalgo 3ra sección, Alcaldía Tlalpan. #AlMomento, informo que una célula de bomberos labora en el lugar. Lamentablemente, una persona perdió la vida al interior. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/wU8brS1BZj — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 30, 2026

mahc/LL