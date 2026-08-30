Metrópoli | 30-08-26 | 14:40 | Actualizada | 30-08-26 | 15:45 |

El de la capital mitigó un incendio en la planta baja de un edificio en la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección de la .

Una célula de bomberos realizó labores en el lugar, pero una persona perdió la vida al interior del inmueble, de acuerdo con el jefe Vulcano Cova.

En una publicación en sus, agregó que en el lugar se almacenaban materiales de reciclaje. Sin embargo, los elementos extinguieron el fuego, por lo que realizan labores de remoción y enfriamiento en el sitio.

mahc/LL

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