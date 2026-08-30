[Publicidad]
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital mitigó un incendio en la planta baja de un edificio en la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección de la alcaldía Tlalpan.
Una célula de bomberos realizó labores en el lugar, pero una persona perdió la vida al interior del inmueble, de acuerdo con el jefe Vulcano Cova.
En una publicación en sus redes sociales, agregó que en el lugar se almacenaban materiales de reciclaje. Sin embargo, los elementos extinguieron el fuego, por lo que realizan labores de remoción y enfriamiento en el sitio.
Vinculan a proceso a sujetos que ofrecían responder el examen de admisión de la UNAM; les ratifican la prisión preventiva justificada
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
Inundación repentina golpea el Gran Cañón; autoridades buscan a más de 20 posibles desaparecidos
Universal Deportes
Manchester United pone la mira en estrella mexicana antes del cierre del mercado
Metrópoli
PVEM propone medidas para apoyar a jóvenes emprendedores del Edomex; planean impulsar comercio local
Especiales
Confabulario; Julián Hernández, Mirada sin censura
Viral
¡Es un milagro! Encuentran a niña con vida luego de permanecer 60 horas atrapada en lodo en Nepal
La Roja
¡Rápido al cementerio! Motociclistas pierden la vida tras ir a exceso de velocidad en Tlalnepantla
La Roja
¡Tacos con balas incluidas! Asesinan a dos hombres en la Venustiano Carranza
Historias
De la lucha libre al negocio de carne, el legado de Ricky Boy pasa a su hija Brigit “La Diosa Celta”