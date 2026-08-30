Toluca, Edomex.- Con un llamado al trabajo territorial, la rendición de cuentas y a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó la plenaria de Morena en el Estado de México.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez incluyó en su mensaje los proyectos federales que impulsa Claudia Sheinbaum Pardo en territorio mexiquense, entre ellos el Plan Oriente, acciones de seguridad y hospitales.

La plenaria de Morena reunió a dirigentes nacionales, integrantes del gabinete estatal y legisladores locales, quienes hicieron un balance de tres años de gobierno, los resultados legislativos y la agenda política y territorial rumbo a 2027.

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Al evento asistieron Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena; Armando Quintero, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas.

El grupo parlamentario mexiquense expresó su respaldo al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, con mensajes sobre la continuidad del proyecto político en la entidad.

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Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, presentó el balance legislativo y destacó que 183 de las 185 iniciativas enviadas por la gobernadora al Congreso del Estado de México fueron aprobadas durante los últimos dos años.

Además, Morena es el grupo parlamentario con el mayor número de iniciativas presentadas y aprobadas en la LXII Legislatura.

Para el siguiente periodo legislativo se analizarán 88 propuestas de modificación a leyes y ordenamientos, con temas relacionados con el combate a la corrupción, atención ciudadana, simplificación de trámites y gobierno digital.

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La presentación de la agenda estuvo a cargo de Francisco Vázquez, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

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