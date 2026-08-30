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Vinculan a proceso a Irving “N” por posible trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y vinculó a proceso de Irving “N” por su posible participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.
En un comunicado, la fiscalía refirió que la investigación inició por un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) por material de abuso sexual infantil.
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Refirió que tras el análisis de la información, se localizaron las direcciones IP, los números telefónicos y los correos electrónicos asociados a los archivos vinculados con Irving “N”.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría tomado en septiembre de 2023 dos fotografías con material de abuso sexual infantil. Al año siguiente, habría compartido una imagen con otro usuario y, en mayo de 2025, almacenado en una cuenta de correo electrónico una fotografía y un video con material de la misma naturaleza.
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Las indifagatorias permitieron establecer que el imputado habría compartido material de abuso sexual infantil con un usuario en un país europeo.
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Con esta información, la Fiscalía refirió que el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Irving “N”; por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo aprehendieron el 25 de agosto en la alcaldía Iztacalco, y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
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Tras la audiencia del 26 de agosto, Irving “N” se vinculó a proceso y permanecerá en prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía de la CDMX agregó que la persona mencionada en este se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.
LL
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