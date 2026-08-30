La alcaldía Venustiano Carranza celebró en su explanada el Día del Adulto con más de cinco mil personas, quienes disfrutaron de una jornada de música, baile y un homenaje a Juan Gabriel, en el marco de los 10 años de su fallecimiento.

El evento encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra contó con la participación del imitador de Juan Gabriel, César Cervantes; los mariachis “San Agustín” y “Libra de Oro”; así como del cantante Michel Williams, quien ofreció un espectáculo de rock and roll.

A través de un comunicado, la demarcación agregó que también participó la hija de Chayito Valdez y Zalatiel; además, hubo comida, bebidas y el corte de pastel.

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La edil refrendó que la alcaldía a su cargo tiene una política de respaldo permanente a las personas adultas mayores, y por ello continúan los programas sociales como el apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar.

Durante la celebración, la alcaldesa estuvo acompañada por los diputados federales Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo, así como por el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera, quienes compartieron este festejo con las personas adultas mayores.

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La demarcación destacó que cuenta con 70 clubes de adultos mayores, además de la Casa Hogar “Arcelia Nuto de Villamichel” y las Casas del Adulto Mayor “Benito Juárez” e “Ignacio López Tarso”, espacios de atención que brinda la alcaldía.

mahc/LL