Metrópoli | 30-08-26 | 12:53 | Actualizada | 30-08-26 | 12:54 |

La alcaldía Venustiano Carranza celebró en su explanada el Día del Adulto con más de cinco mil personas, quienes disfrutaron de una jornada de música, baile y un homenaje a en el marco de los 10 años de su fallecimiento.

El evento encabezado por la contó con la participación del imitador de Juan Gabriel, César Cervantes; los mariachis “San Agustín” y “Libra de Oro”; así como del cantante Michel Williams, quien ofreció un espectáculo de rock and roll.

A través de un comunicado, la demarcación agregó que también participó la hija de y Zalatiel; además, hubo comida, bebidas y el corte de pastel.

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La edil refrendó que la alcaldía a su cargo tiene una política de respaldo permanente a las personas adultas mayores, y por ello continúan los programas sociales como el apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar.

Durante la celebración, la alcaldesa estuvo acompañada por los diputados federales Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo, así como por el diputado del , Israel Moreno Rivera, quienes compartieron este festejo con las personas adultas mayores.

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La demarcación destacó que cuenta con 70 clubes de adultos mayores, además de la Casa Hogar “Arcelia Nuto de Villamichel” y las Casas del Adulto Mayor “Benito Juárez” e “Ignacio López Tarso”, espacios de atención que brinda la alcaldía.

mahc/LL

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