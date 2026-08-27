Metrópoli | 27-08-26 | 18:43 |

La entregó casi 10 mil , mediante un esquema que modificó la lógica tradicional de entrega al privilegiar la presencia territorial y trasladar los beneficios a las colonias.

Esta medida, de acuerdo con la administración de , permitió acercar los programas a las condiciones cotidianas de sus beneficiarios.

Entre los programas se encontró , una acción que puso en primer plano la relevancia de quienes sostienen la vida cotidiana dentro de sus hogares y que, con su experiencia, contribuyen a fortalecer la dinámica familiar y la cohesión comunitaria.

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Durante las jornadas estuvieron presentes como invitados especiales los diputados federales Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo, así como el diputado local Israel Moreno.

La estrategia también contempló apoyos para mujeres emprendedoras, personas de la población de la diversidad sexual y jóvenes incorporados a Experiencia Joven para el Bienestar, con lo que los programas configuraron una política de atención diferenciada por sectores, con énfasis en el acceso territorial y en la ampliación de mecanismos de apoyo para grupos con distintas necesidades dentro de la demarcación.

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JACL/cr

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