La alcaldía Venustiano Carranza entregó casi 10 mil apoyos sociales, mediante un esquema que modificó la lógica tradicional de entrega al privilegiar la presencia territorial y trasladar los beneficios a las colonias.

Esta medida, de acuerdo con la administración de Evelyn Parra, permitió acercar los programas a las condiciones cotidianas de sus beneficiarios.

Entre los programas se encontró Personas Mayores Formadoras del Hogar, una acción que puso en primer plano la relevancia de quienes sostienen la vida cotidiana dentro de sus hogares y que, con su experiencia, contribuyen a fortalecer la dinámica familiar y la cohesión comunitaria.

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Durante las jornadas estuvieron presentes como invitados especiales los diputados federales Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo, así como el diputado local Israel Moreno.

La estrategia también contempló apoyos para mujeres emprendedoras, personas de la población de la diversidad sexual y jóvenes incorporados a Experiencia Joven para el Bienestar, con lo que los programas configuraron una política de atención diferenciada por sectores, con énfasis en el acceso territorial y en la ampliación de mecanismos de apoyo para grupos con distintas necesidades dentro de la demarcación.

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JACL/cr