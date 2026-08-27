[Publicidad]
La alcaldía Venustiano Carranza entregó casi 10 mil apoyos sociales, mediante un esquema que modificó la lógica tradicional de entrega al privilegiar la presencia territorial y trasladar los beneficios a las colonias.
Esta medida, de acuerdo con la administración de Evelyn Parra, permitió acercar los programas a las condiciones cotidianas de sus beneficiarios.
Entre los programas se encontró Personas Mayores Formadoras del Hogar, una acción que puso en primer plano la relevancia de quienes sostienen la vida cotidiana dentro de sus hogares y que, con su experiencia, contribuyen a fortalecer la dinámica familiar y la cohesión comunitaria.
Lee también Hombre muere tras ser atacado a tiros en alcaldía Venustiano Carranza; agresor escapa en motocicleta
Durante las jornadas estuvieron presentes como invitados especiales los diputados federales Julio César Moreno Rivera y Elena Segura Trejo, así como el diputado local Israel Moreno.
La estrategia también contempló apoyos para mujeres emprendedoras, personas de la población de la diversidad sexual y jóvenes incorporados a Experiencia Joven para el Bienestar, con lo que los programas configuraron una política de atención diferenciada por sectores, con énfasis en el acceso territorial y en la ampliación de mecanismos de apoyo para grupos con distintas necesidades dentro de la demarcación.
[Publicidad]
A 16 días de cumplirse un año de la explosión del puente de la Concordia, hay 156 acuerdos reparatorios; quedan 2 pendientes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de CDMX; hay posibilidad de caída de granizo
Nación
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Sheinbaum; era parte del gabinete de AMLO
Nación
Corte rechaza atraer recurso de revisión de familiares de los 43 de Ayotzinapa; buscan modificar medidas a militar liberado
Universal Deportes
Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
VIDEO: ¿Sushi en un tubo? El curioso invento que ya puedes probar en CDMX