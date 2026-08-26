La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres hombres, de 19, 27 y 42 años, presuntamente relacionados con el homicidio de un hombre de 52 años, ocurrido el pasado 25 de agosto en calles de la colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta sobre avenida Morelos y Sur 75-A. Paramédicos confirmaron que murió en el lugar.

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, los agentes identificaron que los posibles agresores abordaron posteriormente un taxi blanco con rosa y establecieron puntos de vigilancia en la zona Centro.

Durante una revisión preventiva le encontraron 14 bolsitas con aparente marihuana; en otra detención aseguraron dos armas cortas, dos cargadores con nueve cartuchos útiles, 10 bolsitas con aparente marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaban.| Foto: Especial.

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Uno de los sospechosos fue ubicado a bordo del taxi en el cruce de Miguel Alemán y Mixcalco; durante una revisión preventiva le encontraron 14 bolsitas con aparente marihuana.

En una acción paralela, otros dos sujetos fueron detectados cuando intercambiaban pequeñas bolsas en la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Al notar la presencia policial, huyeron, pero fueron alcanzados en Xocongo, colonia Tránsito.

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A estos últimos les aseguraron dos armas cortas, dos cargadores con nueve cartuchos útiles, 10 bolsitas con aparente marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaban.

Los tres detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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JACL/ cr