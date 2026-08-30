Las Chivas se quedaron a 12 minutos de obtener su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2026.

Sin embargo, no supieron conservar la ventaja en el marcador y terminaron empatando (1-1) con el Pachuca en el estadio Hidalgo.

A pesar de que comenzaron ganando desde los dos primeros minutos del partido, gracias a un gol de Roberto Alvarado, los rojiblancos no pudieron quedarse con los tres puntos y sólo pudieron sumar uno.

Debido a que no que se quedó con el triunfo, el Rebaño no pudo afianzarse en los primeros cuatro lugares de la tabla general y dejó escapar la oportunidad de seguir de cerca a su acérrimo rival y superlíder: el América.

Después del empate, el director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, salió a dar la cara en conferencia de prensa y aceptó que no era el resultado que tenían presupuestado.

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"El partido de hoy era muy importante ganarlo y sumar tres puntos... no pudimos hacerlo, repasaremos el por qué durante la semana y afrontaremos el siguiente partido con el mismo objetivo de ganar y sumar tres puntos", sentenció.

El entrenador argentino reconoció que el Rebaño únicamente tiene permitido sumar de a tres, por lo que es consciente de que el empate no sirve de mucho.

"Acá sólo sirve ganar, pero hay rivales que ofrecen oposición y no vamos a ganar simplemente por ser Chivas; vamos a ganar si lo hacemos bien y como somos capaces de hacerlo habitualmente", expresó.

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Además, el timonel rojiblanco aceptó que su equipo cometió errores puntuales y que el Pachuca estuvo a la altura para arrebatarle la victoria.

"Estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas que habitualmente no perdemos. Siento que tenemos que ser más regulares en el juego, debimos hacerlo mejor y por eso llegó el empate. El rival fue un equipo muy intenso, hay que darle mérito al equipo adversario que por momentos nos neutralizó", puntualizó.

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Gabriel Milito prefirió no encender las alarmas porque apenas se jugó la sexta jornada del Apertura 2026 y las Chivas tienen margen de mejora.

"Los puntos son muy importantes, pero todavía quedan muchos partidos por delante, vamos partido a partido. En el segundo tiempo, de haber tenido esa agilidad con la pelota hubiésemos controlado mejor el partido y generado más peligro y no fue así", lamentó el entrenador rojiblanco.