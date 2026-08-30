Ecatepec, Méx.- A la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Ecatepec, acudieron más de 5 mil personas y ahí la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, ratificó el apoyo del pueblo ecatepense a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy estamos convocados en esta gran asamblea informativa para cerrar filas con nuestra presidenta de la República. Presidenta, cuentas con el pueblo de Ecatepec para defender la transformación, la soberanía nacional, el agua, la dignidad de nuestros pueblos originarios y la grandeza de México”, expuso Cisneros Coss.

La asamblea convocó a habitantes del Distrito XIII federal y se efectuó en el deportivo Alfredo del Mazo, ubicado en Jardines de Santa Clara, con la presencia de Sandra Luz Falcón Venegas, exalcaldesa de Texcoco y senadora suplente; Adán Gordo Ramírez, secretario general del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, alcalde de Texcoco, y los diputados locales Octavio Martínez Vargas y María José Pérez Domínguez, entre muchos otros militantes de Morena.

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La edil reiteró que “desde Ecatepec nos sumamos de manera incondicional a la causa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nos sumamos a proteger su legado, nos sumamos también a cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador, el legado de la Cuarta Transformación. Nos sumamos con más agua, con más seguridad, con calles dignas, con educación, con espacios públicos recuperados, con honestidad, resultados y con la fuerza de un pueblo organizado”.

Destacó que hoy es tiempo de mujeres, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de mujeres y hombres fundamentales para la historia de México, entre ellos Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, José María Morelos y Miguel Hidalgo.

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Dijo que hoy más que nunca el pueblo de México está llamado a defender la soberanía que tanto trabajo costó alcanzar, sobre todo porque en América y en todo el mundo fuerzas reaccionarias y conservadores intentan destruir la voluntad popular y quitarle derechos al pueblo, lo que no lograrán.

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“En Ecatepec, durante el último año y medio, hemos conquistado la soberanía llevando el agua a miles de hogares. Durante décadas, un puñado de corruptos convirtió el vital líquido en un vil y grotesco negocio. Prohibido olvidar. Eso es soberanía: devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo. Son derechos, no privilegios ni dádivas”, destacó.

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“Construimos soberanía pavimentando nuestras calles, avenidas y rehabilitando nuestros parques. Porque la soberanía se conquista en el espacio público, en el territorio. Se conquista cuando nuestras niñas y niños pueden jugar en un parque lindo e iluminado, cuando una mujer puede caminar libre y tranquila por las calles y senderos seguros, se conquista cuando los camellones ya no son un basurero”.

Cisneros Coss insistió en que la soberanía se defiende garantizando la paz y atendiendo las causas, por lo que en el municipio fueron creados más de 10 mil Comités por la Paz y se han realizado ocho mil 345 Mesas de Paz Comunitarias, donde las fuerzas de seguridad se ponen al servicio de la población porque “un pueblo soberano es el que sabe que la policía está para servirle y no para abusar de él. ¡Y en Ecatepec, la Marina nos cuida!”.

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La alcaldesa afirmó que el pueblo de México y de Ecatepec está orgulloso “de nuestra independencia, de nuestras libertades, de nuestras raíces y de nuestra soberanía. Y que se escuche fuerte y claro: estamos dispuestos a defenderlas cueste lo que cueste”.

mahc/LL