Culiacán, Sin. - Sobre los hechos recientes de violencia en los que el subdirector de la policía y tránsito de Escuinapa, Miguel Antonio Zazueta Páez fue asesinado y la activista de búsqueda, Alma Rosa Roja Medina fue víctima de un atentado, no se desconocen los hechos, ni se oculta, afirmó Graciela Domínguez Nava.

En una gira de trabajo por la ciudad de Mazatlán, la gobernadora interina admitió que la población padece esta situación, la cual no se puede ocultar, por lo que su reconocimiento, permite avanzar en diversas estrategias que se implementan.

Dio a conocer que la próxima semana se darán a conocer las estrategias que se tienen contempladas a implementar para reforzar la seguridad en todo el estado, pero con mayor énfasis la zona sur, donde se observa un desplazamiento de los actos delictivos.

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La mandataria estatal, citó que actualmente se cuenta con una fuerza de 15 mil elementos federales desplegados en todo el estado que contribuyen con las autoridades municipales y estatales a inhibir los delitos y restablecer la paz y la tranquilidad.

Durante su gira por el municipio de Mazatlán, Domínguez Nava informó que la fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida” y su hija que fueron víctimas de un atentado a balazos el sábado pasado ya fueron dadas de alta y gozan de protección.

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La mañana de este domingo, el cuerpo del subdirector de la policía y tránsito municipal de Escuinapa, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue localizado en la colonia Infonavit Las Fuentes, este hecho, se viene a sumar a la desaparición del síndico municipal de Palmillas, Misael Aguilar Espiricueta.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado muy temprano emitió un comunicado sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino muerto a balazos y por sus características, podía tratarse del funcionario de seguridad y tránsito, hecho que más tarde fue confirmado.

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Se conoce que, junto al cuerpo de Zazueta Paéz, fue encontrada una cartulina con un mensaje alusivo a su muerte, sin que se conozca el contenido de su texto, por lo que la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación.

El personal de la Cruz Roja y de las fuerzas federales y estatales que llegaron al sector del fraccionamiento Infonavit Las Fuentes, determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de su muerte a la Fiscalía General del estado.

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La familia del síndico municipal de Palmillas, en Escuinapa, Misael Aguilar Espericueta, de 43 años de edad, permanece desaparecido desde hace seis días, luego de que fue bajado bajo amenazas de un transporte público por personas armadas.

A través de las redes sociales divulgaron una especie de ficha de búsqueda con su fotografía y media afiliación, en la que lo describen, como una persona de complexión robusta, con una estatura de un metro 70 centímetros, cabello negro corto y como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

Según los datos aportados, Misael, la tarde del lunes pasado, abordó una camioneta panel de transporte público que presta servicio de la cabecera municipal de Escuinapa a la comunidad de Palmillas, en el trayecto, cerca de Tecualilla, personas armadas interceptaron la unidad y lo obligaron a descender.

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Las autoridades municipales de Escuinapa informaron que se mantienen operativos de búsqueda del funcionario sin tener resultados positivos en su localización, por lo que se continúan con los trabajos de ubicación.

dmrr