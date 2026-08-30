Culiacán, Sin.- La fundadora del colectivo de búsqueda “Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina y su hija víctimas de un atentado a balazos ya fueron dadas de alta del hospital, donde fueron ingresadas la tarde del sábado pasado y se les proporcionó seguridad, informó la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado dijo que las activistas Alma Rosa “N” y Yesenia “N”, presentaron lesiones leves por esquirlas, luego de ser atendidas, abandonaron la institución médica, con apoyo de autoridades de seguridad.

En una segunda gira de trabajo, esta vez, por el municipio de Mazatlán, la mandataria estatal interina, apuntó que las rastreadoras contarán con toda la protección necesaria, en tanto que las autoridades judiciales realicen su trabajo de investigación del atentado.

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Dio a conocer que luego de ser internadas en el hospital IMSS-Bienestar, de la ciudad de Culiacán para recibir atención médica por sus heridas, por la noche del mismo sábado fueron dadas de alta, por lo que seguirán con tratamiento médico en su hogar.

Graciela Domínguez externó que el trabajo que desempeñan los colectivos de búsqueda en el estado es importante, por lo que se les va a brindar todo el apoyo necesario y se mantendrá un contacto directo con cada una de las agrupaciones.

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La tarde del sábado pasado, sobre la avenida Jesús Silva Herzog, de la colonia Estela Ortiz, personas armadas interceptaron el vehículo Toyota Yaris, de color blanco, en el que viajaba la fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, con su hija y nietas, los cuales les dispararon en varias ocasiones.

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Una llamada a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, así como a los elementos de la Cruz Roja, los cuales, al llegar al sitio del atentado, les brindaron los primeros auxilios y trasladaron a las dos rastreadoras a un hospital de la capital del estado.

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Sobre este hecho, la Fiscalía General del Estado divulgó un breve comunicado en el sentido que abrió una investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado del atentado a balazos que fue objeto la fundadora de un colectivo de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y su hija

A través de un comunicado se dio a conocer que una de las líneas de investigación consiste en establecer si este ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas, como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

LL