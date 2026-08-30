La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió 2 mil 24 lugares en 66 programas de licenciatura de sus cuatro áreas de conocimiento para los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control, pero no fueron admitidos en la carrera de su preferencia.

A partir de este lunes 31 de agosto, las personas interesadas podrán ingresar con su folio y contraseña al sitio [www.tusegundaopcion.unam.mx] y elegir hasta tres licenciaturas con espacios disponibles, colocadas en orden de preferencia.

Los lugares serán asignados de acuerdo con el número de aciertos obtenidos por cada aspirante en el examen de control y hasta agotar los espacios vacantes.

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La convocatoria está dirigida exclusivamente a quienes presentaron la evaluación, no resultaron seleccionados en su primera opción y están dispuestos a cursar alguna de las licenciaturas que todavía cuentan con cupo para ingreso mediante concurso de selección.

El registro comenzará este lunes a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

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La UNAM publicará los resultados de esta segunda opción el mismo viernes 4 de septiembre, a las 18:00 horas.

Las personas seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción a través de “Mi Sitio” a partir del sábado 5 de septiembre, a las 10:00 horas.

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