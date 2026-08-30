Zacatecas. - La noche de este domingo se registró un ataque contra la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, luego de que sujetos a bordo de un vehículo arrojaron presuntamente un artefacto explosivo, lo que dejó un saldo oficial de al menos seis civiles lesionados.

Esta información fue confirmada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien a través de sus redes sociales informó que tras la agresión se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona con el objetivo de dar con los responsables, y afirmó que “la situación se reporta bajo control”.

El funcionario estatal precisó que, de acuerdo con los reportes proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, son seis los civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica.

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En redes sociales circulan videos grabados por testigos en los que se observaban grandes llamas en las instalaciones de la comandancia municipal y se puede apreciar que personas se alejan a toda prisa del sitio tras la explosión.

Ataque con presunto explosivo deja seis heridos en Ojocaliente, Zacatecas; cancelan coronación de Reina de la Feria 2026. Foto: Especial.

Cancelan coronación de la reina de la feria

Derivado de este ataque, el presidente municipal, Juan Zambrano, anunció la cancelación inmediata de la coronación de la Reina de la Feria 2026, evento multitudinario programado para esta misma noche.

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A través de un comunicado, el edil justificó la suspensión preventiva al señalar que, "derivado de los hechos ocurridos hace unos momentos, hemos decidido salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes de nuestro municipio".

Zambrano dijo que "ante las circunstancias actuales, actuar con responsabilidad y prudencia es la única vía para garantizar el bienestar común", y que su administración se encuentra trabajando de manera permanente y coordinada con las autoridades estatales y federales.

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Por su parte, las autoridades estatales informaron que se emitirá mayor información conforme avancen los peritajes y las investigaciones correspondientes.

dmrr