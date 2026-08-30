Rayados quiso guardar las piernas para la Leagues Cup y terminó por dejar tres puntos en el camino. En el cierre de la Jornada 6 del Apertura 2026, Monterrey cayó 1-3 ante Atlético de San Luis en el Estadio BBVA, en un partido donde el cuadro potosino aprovechó prácticamente cada oportunidad que tuvo.

Con la mente puesta en las semifinales ante América, Monterrey presentó un cuadro alternativo y San Luis no tardó en cobrárselo. Apenas al minuto 5, David Rodríguez recibió un pase filtrado que Íker Fimbres no pudo cortar y definió cruzado, pegado al césped, para poner el 0-1.

Rayados reaccionó y encontró el empate al 22’ con Omar Gálvez, pero la alegría duró poco. Tras la revisión de la jugada por una posible falta previa de Monterrey, el árbitro Luis Enrique Santander decidió anular el tanto.

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El golpe fue todavía más duro al 37’. Rafa Llorente fabricó una gran jugada con un autopase y culminó con una definición precisa para poner el 0-2. El Gigante de Acero comenzó a mirar con incredulidad cómo el equipo local, pese a tener mayor posesión, era incapaz de traducirla en peligro real.

Para el complemento, Monterrey movió sus piezas de inmediato. Orbelín Pineda, Oliver Torres y Daniel Aceves ingresaron con la misión de cambiar la historia, pero el partido ya exigía algo más que nombres.

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Al 72’, Hugo Cuypers, uno de los nuevos rostros del proyecto regiomontano, apareció para recortar distancias y darle vida a Rayados con el 1-2.

Sin embargo, cuando parecía que el local podía lanzarse por el empate, San Luis volvió a golpear. Al 79’, Óscar Macías sacó un zurdazo que terminó en el fondo de las redes y se convirtió en un auténtico golpe para Monterrey. Así, Rayados cerró la Jornada 6 con una derrota inesperada en casa.