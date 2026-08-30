Estados | 30-08-26 | 22:49 |

El hermano del expresidente , Arturo López Obrador y su familia, fueron increpados al grito de “fuera Morena” en un restaurante de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy domingo en el Mesón Guadalupe del municipio de Coatepec, gobernado por Morena, donde un grupo de comensales gritó en contra de dicho partido y del hermano del expresidente.

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El periodista veracruzano, Saúl Contreras compartió las imágenes donde se escucha el grito de “fuera Morena, fuera Morena” que lanzaban contra Arturo López Obrador, quien intentó explicar que él .

"Gracias señores, yo no vivo de Morena, coño. No saben a qué partido pertenezco", dijo para tratar de defenderse, sin embargo, los gritos arreciaron.

La suegra del hermano de AMLO increpó a los comensales de una mesa, quienes y acusar a dicho partido de destruir al país.

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