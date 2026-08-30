El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Arturo López Obrador y su familia, fueron increpados al grito de “fuera Morena” en un restaurante de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy domingo en el Mesón Guadalupe del municipio de Coatepec, gobernado por Morena, donde un grupo de comensales gritó en contra de dicho partido y del hermano del expresidente.

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El periodista veracruzano, Saúl Contreras compartió las imágenes donde se escucha el grito de “fuera Morena, fuera Morena” que lanzaban contra Arturo López Obrador, quien intentó explicar que él no pertenecía a la Cuarta Transformación.

"Gracias señores, yo no vivo de Morena, coño. No saben a qué partido pertenezco", dijo para tratar de defenderse, sin embargo, los gritos arreciaron.

La suegra del hermano de AMLO increpó a los comensales de una mesa, quienes no dejaron de gritar fuera Morena y acusar a dicho partido de destruir al país.

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