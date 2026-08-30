La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, condicionó a los diputados de su partido la posibilidad de reelegirse en el cargo, sólo si ganan una encuesta.

"Ustedes podrán reelegirse si así lo desea el pueblo. Quienes son diputados podrán reelegirse, siempre y cuando ganen la encuesta", señaló la dirigente durante la reunión plenaria, realizada en San Lázaro.

También les advirtió que, aunque ganen la encuesta, no podrán participar si tienen "malos antecedentes".

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Y añadió que tampoco aceptarán que los afiliados a Morena tengan señalamientos de cometer actos delictivos.

"Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables... jamás vamos a aceptar a alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación, pero no solo para ser candidatos, no pueden ser parte de esta transformación porque nos ponen en riesgo la viabilidad de nuestro movimiento, les reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes no será candidato", dijo.

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Ariadna Montiel pidió a los diputados federales que no inviten partido a personajes con señalamientos negativos.

"También les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes, porque les vamos a decir que no", sentenció.

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