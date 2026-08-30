La Presidencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, respaldó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada al Congreso de la Unión para establecer que las personas aspirantes a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan contar con doble nacionalidad y, en caso de tenerla, deban renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.

A través de un comunicado, expresó que “quien pretenda encabezar los destinos de nuestra nación debe tener una lealtad plena e inequívoca hacia México. No es admisible que una persona que aspire a gobernar un estado o la República pueda tener intereses divididos entre dos naciones”.

“Esta reforma es una medida de defensa de la soberanía e independencia nacional para frenar posibles injerencias del exterior en las decisiones que competen exclusivamente a México. Por ello, quien aspire a la Presidencia o a una gubernatura debe tener una sola nacionalidad: la mexicana”, dijo.

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En ese sentido, explicó que la iniciativa no se limita al ámbito federal, pues la restricción se replica en los artículos 116 (gubernaturas) y 122 (Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), garantizando que todas las personas titulares de los poderes Ejecutivos, federal y estatales, estén sujetas al mismo estándar de lealtad.

Además, destacó que también se propone una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer reglas claras que permitan a las personas con doble nacionalidad formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y del país del cual también sean nacionales.

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“Este posicionamiento es coherente con los principios de la Cuarta Transformación: defender el interés superior de la nación y del pueblo de México por encima de cualquier interés particular o extranjero. La soberanía nacional no es negociable, y quienes aspiren a encabezar los destinos del país deben demostrar su compromiso absoluto con México”, expuso.

Adicionalmente, el partido hizo un llamado al Congreso de la Unión para que apruebe la iniciativa con la celeridad que la soberanía nacional demanda y convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta causa que, afirmó, no es de partido, sino de nación.

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