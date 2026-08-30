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Se terminó este domingo la sexta fecha del Apertura 2026. El Club América es el superlíder y único equipo invicto del torneo tras seis jornadas. Las Águilas suman 16 puntos producto de cinco victorias y un empate, con 12 goles a favor, solo 2 en contra y una diferencia de +10.
Toluca y los Xolos de Tijuana lo siguen de cerca con 13 puntos cada uno, aunque los Diablos Rojos tienen mejor diferencia de goles con +8.
En la cuarta posición aparece Atlas con 12 puntos, seguido por Chivas con 11.Querétaro FC, León y Puebla cierran la zona de clasificación directa a Cuartos de Final con 10 puntos cada uno.
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Fuera del top 8 se quedaron Monterrey y Cruz Azul, ambos con 9 puntos en los puestos 9 y 10. Pumas es onceavo con 8 puntos y Necaxa doceavo con 7.
Atlético de San Luis y Atlante tienen 6 puntos, mientras que Pachuca y Tigres UANL apenas suman 5 unidades y se ubican en los lugares 15 y 16.
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En el fondo de la tabla están Santos Laguna con 1 punto y Juárez como sotanero con 0 puntos en seis partidos, con seis derrotas, 3 goles a favor y 19 en contra para una diferencia de -16.
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