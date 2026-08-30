Tras los datos de prueba aportados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), un adolescente detenido en un operativo en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, fue vinculado a proceso por una juez de control en Adolescentes, Región Zamora, Michoacán.

La juzgadora dictó como medida cautelar internamiento preventivo y un mes de plazo para la investigación complementaria.

El adolescente identificado como José “N” y es señalado por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Esto en continuación de la audiencia inicial, el personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) obtuvo de la juez las medidas cautelares.

De acuerdo a las investigaciones en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con otras autoridades realizaron operativos simultáneos en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, donde detuvieron a diversas personas, entre ellas al hoy imputado

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El adolescente fue asegurado junto con dos ametralladoras, cargadores para arma de fuego abastecidos de diferentes calibres y granadas.

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