Taylor Swift tuvo una breve participación en uno de los conciertos de Harry Styles en Nueva York, pero no porque la cantante apareciera en el escenario, sino por un comentario que hizo el cantante y que llevó a sus fans a pensar en la “Swiftie mayor”.

Styles se encuentra en la ciudad como parte de su gira “Together, Together” y actualmente cumple una residencia en el Madison Square Garden, el mismo recinto en el que Swift se casó hace un mes.

Y precisamente, fue este detalle el que saltó a relucir durante el show de este pasado sábado.

Lee también Harry Styles en México: los momentos que marcaron la visita del cantante

Todo ocurrió cuando el británico se tomó un momento para interactuar con su público y resaltó los grandes eventos que se han vivido en el estadio.

“Estamos en el Madison Square Garden, sede de los campeones mundiales New York Knicks”, dijo antes de agregar con picardía: “Y también celebran bodas”.

[Publicidad]

Aunque el intérprete de "Aperture" no mencionó directamente a Taylor, la referencia fue suficiente para que los seguidores recordaran que la cantante y Travis Kelce unieron sus vidas en este lugar.

Entre los invitados estuvieron Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Bradley Cooper y Dakota Johnson. La pareja, además, decidió no tener damas de honor ni padrinos tradicionales: Austin Swift acompañó a su hermana como su hombre de honor, mientras que Jason Kelce fue el padrino de Travis.

Cabe recordar que los artistas mantuvieron una relación sentimental entre 2012 y 2013, cuando sus carreras comenzaban a despegar. Aunque el romance fue breve, con el paso de los años se convirtió en uno de los capítulos más comentados de la vida sentimental de ambas estrellas.

[Publicidad]

Pero, mientras Taylor disfruta de su matrimonio, Harry Styles también atraviesa una nueva etapa sentimental. El cantante está comprometido con Zoë Kravitz, relación que se hizo pública en 2025.

Lee también Harry Styles se despide de México regalando churros a sus fans