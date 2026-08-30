Trece años después del lanzamiento masivo de Grand Theft Auto V, la compañía desarrolladora Rockstar Games alista el estreno de su siguiente entrega conceptual. Tras reajustes en sus ventanas de producción, el estudio confirma que Grand Theft Auto VI (GTA VI) llega al mercado global el próximo jueves 19 de noviembre de 2026.

La distribución inicial abarca de forma exclusiva las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que los usuarios de computadora deberán esperar un periodo posterior para acceder a la versión nativa. De acuerdo con los registros financieros de Box Office Mojo y análisis de mercado audiovisual de la firma Statista, el título perfila un impacto económico sin precedentes dentro del sector del videojuego.

Portada oficial de Grand Theft Auto VI. Foto: Rockstar Games

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Detalles oficiales sobre la historia y sus mecánicas de juego

A través de la presentación especial "Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida", emitida en la plataforma Netflix con metraje capturado directamente de consolas de última generación, la desarrolladora valida los elementos centrales de la experiencia interactiva:

Dinámica de protagonistas: La trama sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja criminal inspirada en el mito de Bonnie y Clyde, donde las decisiones emocionales y la comunicación afectan la confianza y la jugabilidad.

La trama sigue a una pareja criminal inspirada en el mito de Bonnie y Clyde, donde las decisiones emocionales y la comunicación afectan la confianza y la jugabilidad. Escenario y mapa: La historia transcurre en una versión contemporánea de Vice City, ubicada dentro del estado ficticio de Leonida (basado en Florida), constituyendo el mapa de mayor extensión espacial en la historia de la empresa.

La transcurre en una versión contemporánea de Vice City, ubicada dentro del estado ficticio de Leonida (basado en Florida), constituyendo el mapa de mayor espacial en la historia de la empresa. Duración de la campaña: Representantes de Rockstar North estiman un promedio de 80 horas de contenido para completar la línea narrativa principal junto con sus misiones secundarias.

Representantes de Rockstar North estiman un promedio de de contenido para completar la línea narrativa principal junto con sus misiones secundarias. Evolución del sistema de combate: El juego integra cambio instantáneo entre personajes, dinámicas de sigilo avanzadas, minijuegos para la sustracción de vehículos y un sistema de reputación progresiva .

El juego cambio instantáneo entre personajes, dinámicas de sigilo avanzadas, minijuegos para la sustracción de vehículos y un sistema de reputación . Reserva comercial y costos: De acuerdo con declaraciones de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, la edición estándar fija un precio global de lanzamiento de $79.99 dólares.

El tercer adelanto de GTA VI llegará primero a Netflix, el próximo jueves 27 de agosto. Foto: Rockstar Games

Filtraciones técnicas y el impacto de "Cyberleek" en la industria

En paralelo a las comunicaciones institucionales, la filtración masiva de datos (identificada dentro de la comunidad digital bajo el término "Cyberleek") expuso componentes en fase de desarrollo. Informes especializados del portal financiero Bloomberg y del Entertainment Software Association (ESA) destacan las innovaciones técnicas orientadas a la simulación:

Físicas de fluidos avanzadas: Cálculo en tiempo real para corrientes acuáticas, deformación de mareas según el clima y resistencia hidrodinámica aplicada al impacto de proyectiles.

Cálculo en real para corrientes acuáticas, deformación de mareas según el clima y resistencia hidrodinámica aplicada al impacto de proyectiles. Inteligencia artificial policial: Los sistemas de persecución incorporan reconocimiento facial, memoria de vestimenta y rastreo por modelo exacto de automóvil .

Los sistemas de incorporan reconocimiento facial, memoria de vestimenta y rastreo por modelo exacto de . Gestión de recursos: Implementación de mecánicas de suministro de combustible para vehículos, sumando elementos de estrategia al desplazamiento por el mapa.

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