Los genes desiempre han sido motivo de conversación, tanto dentro de la familia como entre sus seguidores; su expareja, Silvana Prince, habló recientemente sobre cómo se refleja la herencia del actor en sus hijos y si considera que los genes Derbez son realmente fuertes.

En una entrevista para el canal de YouTube “Lo escuché…Con Alan Morales”, la madre de Vadhir reconoció que el parecido es visible en algunos hijos y nietos. Sin embargo, señaló que en el caso de su hijo Vadhir es diferente:

“Tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido, aunque tiene muchos gestos de su papá y hasta a veces el tono de voz, y el carácter podría ser”, dijo.

Cuando se le preguntó si el carisma de Vadhir se parecía al de Eugenio, protagonista de, Silvana fue clara:

“Eso es diferente porque Eugenio no canta, no baila, no hace nada de eso”.

Aunque comentó que se verá con los futuros nietos si la genética cambia, al preguntarle si teme que se parezcan al actor, respondió:

“Todo puede pasar, pero de todas formas sería un bebé muy amado, que es lo más importante. A quien se parezca da igual”.

Su relación con Eugenio y la familia Derbez

Más allá de la discusión sobre genética, la madre de Vadhir aseguró que mantiene buena relación con Eugenio y su esposa Alessandra, así como con la mamá de Aislinn Derbez. En cuanto a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, no ha tenido oportunidad de interactuar, pero considera que podrían llevarse bien.

“Para mí, lo más importante es que son hermanos. Se aman. Están unidos y se apoyan, ¿qué más que eso?”, agregó.

Silvana Prince habla del papel de Eugenio como padre de Vadhir

Pensativa, Silvana comentó que Eugenio ha mejorado con el tiempo, respecto a su paternidad:

“En su momento no lo fue. Eso ya se sabe, no lo fue”.

Pero, destacó que con los años, sus hijos mantienen buena comunicación con él. En el caso de Vadhir, precisó que siempre permitió que conviviera con Eugenio de manera independiente.

