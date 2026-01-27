En "Hoy" ganó el amor, la conductora Andrea Legarreta y su novio, el coach de 34 años Luis Carlos Origel estuvieron juntos en una dinámica del matutino donde no pudieron ocultar lo enamorado que están, sin embargo, Andrea dejó claro que la presencia del sobrino de Pepillo Origel en el programa para nada tiene que ver con ella.

Legarreta confirmó hace unos días que sí mantiene un romance con Luis Carlos, quien por años ha sido su amigo y amigo de su ex Erik Rubín, así como de sus hijas Mía y Nina, quienes están felices por la relación, e incluso, "lo adoran", aseguró Andrea tras confirmar la relación.

Andrea, de 54 años, se separó del cantante Erik Rubín hace tres años, después de dos décadas de matrimonio, y aunque en un principio se resistía a darse una nueva oportunidad en el amor, finalmente se dio el chance con Luis Carlos, quien colabora en "Hoy" desde hace al menos nueve años.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta bailan juntos en segmento del programa "Hoy".

Legarreta aclaró un rumor que anda por ahí, dijo que las apariciones de Luis Carlos en "Hoy" no son por ella, o porque ande con ella, la realidad es que Luis Carlos ha sido un colaborador recurrente en el matutino.

Dijo en entrevista con Edén Dorantes, que desde antes e que comenzara el romance, se había dado el regalo de vida al conocerse , pues se tenían como amigos.

"Piensan como que de pronto existe aquí; yo tengo fotos de Luis Carlos aquí en el programa de hace nueve años por ejemplo y entonces él siempre ha estado, siempre ha tenido su sección , por lo menos en todos estos años que te digo; de pronto ha aparecido en los juegos o en otros momentos, a la hora del reto de bajarnos de peso era uno de nuestros coaches", relató.

