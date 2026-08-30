La Jornada 6 del Apertura 2026 baja el telón este domingo con dos compromisos que prometen mantener la intensidad que se ha vivido a lo largo del fin de semana en la Liga MX. Con varios equipos peleando por mantenerse en los primeros puestos de la tabla y otros buscando salir de una racha complicada, la actividad dominical podría provocar movimientos importantes en la clasificación.

El primer duelo de la jornada tendrá como protagonista al Toluca de Antonio Mohamed, conjunto que llega fortalecido tras su destacada actuación en la Leagues Cup. Los Diablos Rojos intentarán aprovechar su condición de local para extender su buen momento frente a unos Bravos de Juárez que necesitan reaccionar cuanto antes para evitar rezagarse en la competencia. La ofensiva escarlata se presenta como una de las principales armas de un equipo que busca confirmar su candidatura al título.

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Más tarde, la atención se trasladará al Gigante de Acero, donde Rayados de Monterrey recibirá al Atlético de San Luis. El equipo dirigido por Matías Almeyda intentará hacer valer su localía ante un rival que suele complicar a cualquiera por su intensidad y orden táctico. Para los regiomontanos será una prueba importante en sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas del torneo, mientras que los potosinos buscarán dar la sorpresa y llevarse puntos valiosos de una de las plazas más exigentes.

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