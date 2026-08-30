El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció que el tema arancelario “es el reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo”.

En la reunión plenaria de las y los diputados de Morena, dijo que la negociación del TMEC ha sido buena y sostuvo que lo que nuestro país ha logrado importantes acuerdos con Estados Unidos derivado del trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“México lo ha hecho bien y la Presidenta tiene un gran reconocimiento internacional por lo que ha logrado con los Estados Unidos. Se ve como un país de referencia para esa negociación. Es lo que le preguntan a ella, bueno, “¿cómo le haces?” La presidenta ha tenido 20 llamadas con el presidente Trump. La última fue el viernes de la semana pasada. Y personalmente está revisando todo lo que estamos haciendo. Es el reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo. Nunca habíamos tenido un reto de esa magnitud, de esa complejidad con Estados Unidos. Y México está saliendo avante”, aseveró.

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Presentó un balance estratégico sobre el estado de la economía mexicana, los avances de las negociaciones bilaterales y el viraje urgente que requiere la política industrial del país de cara a la consolidación del proteccionismo global y el auge de la inteligencia artificial.

Ebrard Casaubón explicó que el orden económico mundial vive un cambio de paradigma, transitando del libre comercio de los años 90 a un esquema marcadamente proteccionista liderado por los Estados Unidos para mitigar sus déficits comerciales con Asia.

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Frente a este escenario, Ebrard detalló que del gobierno mexicano ha logrado blindar el acceso de México al mercado estadounidense bajo condiciones privilegiadas.

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Puntualizó que actualmente, México es el principal exportador hacia los Estados Unidos y paga el arancel efectivo más bajo del mundo: un 3.4%, en comparación con competidores directos como China, que enfrentan tasas promedio del 10.3%.

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El funcionario admitió el alto grado de complejidad política que implica mantener esta tasa de beneficio con la administración del presidente Donald Trump, dado el incremento del 24.6% en las exportaciones mexicanas, impulsadas fuertemente por la demanda estadounidense de componentes electrónicos ligados al boom de la inteligencia artificial.

"El fin estratégico es el acceso al mercado más grande del mundo al menor costo posible bajo estas nuevas reglas. Mantener esta posición privilegiada ha sido sumamente difícil; todos los días enfrentamos riesgos y tensiones muy grandes, pero ahí es donde estamos. El reto político mayúsculo es cómo mantienes el trato del 3.4% con un presidente estadounidense que dice que el déficit es malo por definición", expresó.

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En materia de diversificación económica, Marcelo Ebrard anunció que próximamente se enviará al Senado de la República para su ratificación el acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea, negociado a lo largo del último año con el equipo de Ursula von der Leyen.

Esta modernización garantizará que más del 95% de las exportaciones mexicanas ingresen con arancel cero a un mercado de 450 millones de consumidores en 27 países europeos. Las manufacturas automotrices y de autopartes dejarán de pagar la tasa del 10% que cubrían anteriormente, mientras que el sector agropecuario (aguacate, moras, tequila y mezcal) experimentará un repunte significativo al eliminarse las barreras arancelarias de entrada.

Asimismo, defendió la política de defensa comercial implementada mediante el decreto arancelario de diciembre pasado, el cual gravó 1,463 fracciones de productos procedentes de China y otras naciones asiáticas que incurrían en prácticas de dumping. Ebrard reportó que esta medida protegió de manera directa 350,000 empleos nacionales, logrando una reducción en las importaciones desleales de calzado (-59%), autos ligeros (-35%), electrodomésticos (-27%) y textiles (-13.9%), sentando las bases para una reactivación de la industria local.

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El titular de Economía desmintió los pronósticos que auguraban una caída de la Inversión Extranjera Directa (IED), asegurando que los flujos de capital —provenientes principalmente de EU, España y Canadá— se mantienen firmes. Para acelerar estos indicadores, destacó la puesta en marcha de la ventanilla especial de inversiones derivada del decreto presidencial del 4 de mayo de 2026.

Este mecanismo redujo a un plazo máximo de 30 días la liberación de permisos que antes demoraban hasta tres años, sumando a la fecha 15 megaproyectos industriales autorizados por un valor de 3 mil 771 millones de dólares. Estas inversiones se encauzarán prioritariamente a través de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (los cuales cuentan con subsidios fiscales del 100% y estímulos del 25% en innovación) con el fin de descentralizar la industria de la frontera norte y dotar de infraestructura de agua y gas a 15 estados de la República con miras al periodo 2027-2030.

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En el ámbito macroeconómico, compartió que la economía mexicana muestra signos de robustez, registrando un crecimiento anual del PIB de +3.4% (35.5 billones de pesos), una tasa de desocupación del 2.8% (la tercera más baja de la OCDE), un alza del +4.1% en el consumo interno y una mejora del +9.4% en las remuneraciones salariales.

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De la Maquila a la Innovación Nacional, el futuro de la economía nacional

Finalmente, el secretario de Economía dijo que resulta “urgente” abandonar el modelo histórico de ensamblaje y transitar de lleno hacia la soberanía tecnológica. Ebrard apuntó que el debate comercial global del próximo año ya no girará en torno a los aranceles, sino alrededor de las reglas de origen y las certificaciones técnicas del sello "Hecho en México", que ya contabiliza 3 mil 614 certificados emitidos para blindar el valor agregado nacional.

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Hizo hincapié en que sectores altamente tecnificados en el país, como el de dispositivos médicos, que ya exportan 18 mil millones de dólares anuales en equipos robóticos avanzados complejos. Por ello, advirtió que la riqueza futura del país no dependerá de los recursos naturales tradicionales.

"El petróleo ya no nos va a resolver el futuro. Seguiremos buscando crudo y ojalá encontremos otro yacimiento como Cantarell; eso ayudará, pero no resuelve el problema. Lo que nos va a dar viabilidad e independencia es nuestra capacidad de innovación aplicada a la economía. No podemos aspirar a la riqueza que buscamos si seguimos pensando en un modelo de ensamble básico en un mundo de robots y economía de datos", sentenció.

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Finalmente, celebró que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial acortó en un 80% los tiempos de resolución del IMPI, lo que permitió disparar el registro de patentes de inventores mexicanos en un 50% durante el último año, pasando de 660 a 989 registros y elevando la participación nacional del 3% al 9% del total en ventanilla. El secretario concluyó adelantando que la dependencia a su cargo implementará una estrategia agresiva para conectar de manera directa estas patentes mexicanas con fondos de inversión internacionales para su comercialización inmediata.

Escándalos por huachicol fiscal y presuntos vínculos de políticos con el narco no están condicionando negociación del TMEC: Ebrard

Los escándalos en México por el incremento del huachicol fiscal y los presuntos vínculos de la clase política con el narcotráfico, no han condicionado la revisión del T-MEC, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Así lo dijo en conferencia de prensa, al término de su reunión con diputadas y diputados de Morena, durante la plenaria de ese grupo parlamentario, a pregunta expresa de los medios de comunicación.

“La pregunta fue si esos temas están condicionando la negociación comercial de México, y lo que yo digo es que hasta hoy no los han planteado en la mesa, no, no están en la mesa, y los temas en discusión se centran en lo económico, no puede haber un desorden en la conversación: si estamos viendo temas comerciales, son comerciales. Hay otra mesa donde ves el agua, y hay otra mesa donde ves lo de seguridad, y así sucesivamente. Al día de hoy lo que te puedo asegurar es que esos temas que me mencionas no son parte de mi conversación con mi contraparte de Estados Unidos, ni condición”, expresó.

El funcionario federal sostuvo que lo que a Estados Unidos le interesa del tratado son 54 temas clasificados como barreras no comerciales, mientras que México ha planteado 13 temas, siendo el de los aranceles el más preocupante.

“Son discusiones muy detalladas, a veces inviertes horas y horas para avanzar una línea, pero así son las conversaciones porque son acuerdos que van a durar muchos años, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso”, concluyó.

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