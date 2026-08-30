Pachuca. - El partido PAZ definió su estructura estatal en Hidalgo, la cual será encabezada en la presidencia por Erick Pérez y por Gloria Hernández Madrid como secretaria general, quienes arrancaron con los trabajos para posicionarse como una nueva opción para el proceso electoral de esta entidad.

Al definir las nuevas dirigencias nacional y estatal durante el Primer Congreso Nacional, se determinó que este partido estará encabezado por Hugo Eric Flores. Mientras que, en Hidalgo, asume las riendas Erick Pérez, quien se forjó en el PRI, el nuevo líder partidista señaló que busca consolidar al partido como una nueva opción para el electorado en esta entidad.

Señaló que trabajan para encontrar liderazgos locales, además de definir posibles aspirantes a las candidaturas para las elecciones de presidentes municipales y diputados, donde las mujeres tendrán un papel relevante en la asignación, no sólo dentro de la estructura, sino también entre quienes estén en la boleta.

Partido PAZ define dirigencia en Hidalgo; busca ser opción para el electorado en 2027. Foto: Especial.

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Erick Pérez destacó que esta nueva organización política tendrá el reto de traducir la estructura territorial en una presencia efectiva entre el electorado y definir su estrategia rumbo a los comicios de 2027.

Consideró que fungirán como una opción ante la inconformidad de los ciudadanos que no se identifican con Morena y que, hasta este momento, no han encontrado un partido que los represente, por lo cual PAZ tendrá esa encomienda.

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En Hidalgo se renovarán las 84 alcaldías, así como las 30 diputaciones, y se tendrá en la boleta a 10 partidos políticos, de los cuales el electorado podrá elegir una opción en las urnas.

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