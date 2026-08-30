[Publicidad]
Pachuca. - El partido PAZ definió su estructura estatal en Hidalgo, la cual será encabezada en la presidencia por Erick Pérez y por Gloria Hernández Madrid como secretaria general, quienes arrancaron con los trabajos para posicionarse como una nueva opción para el proceso electoral de esta entidad.
Al definir las nuevas dirigencias nacional y estatal durante el Primer Congreso Nacional, se determinó que este partido estará encabezado por Hugo Eric Flores. Mientras que, en Hidalgo, asume las riendas Erick Pérez, quien se forjó en el PRI, el nuevo líder partidista señaló que busca consolidar al partido como una nueva opción para el electorado en esta entidad.
Señaló que trabajan para encontrar liderazgos locales, además de definir posibles aspirantes a las candidaturas para las elecciones de presidentes municipales y diputados, donde las mujeres tendrán un papel relevante en la asignación, no sólo dentro de la estructura, sino también entre quienes estén en la boleta.
Lee también Mitigan incendio en edificio de Tlalpan; reportan una persona fallecida
Erick Pérez destacó que esta nueva organización política tendrá el reto de traducir la estructura territorial en una presencia efectiva entre el electorado y definir su estrategia rumbo a los comicios de 2027.
Consideró que fungirán como una opción ante la inconformidad de los ciudadanos que no se identifican con Morena y que, hasta este momento, no han encontrado un partido que los represente, por lo cual PAZ tendrá esa encomienda.
[Publicidad]
En Hidalgo se renovarán las 84 alcaldías, así como las 30 diputaciones, y se tendrá en la boleta a 10 partidos políticos, de los cuales el electorado podrá elegir una opción en las urnas.
dmrr/LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PVEM propone medidas para apoyar a jóvenes emprendedores del Edomex; planean impulsar comercio local
Especiales
Confabulario; Julián Hernández, Mirada sin censura
Estados
Asesinan a dos indígenas tzotziles en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; ataque ocurrió tras un acto político
Metrópoli
Secretario de Gobierno de la CDMX entregará este martes al Congreso capitalino el segundo informe de Clara Brugada
Viral
¡Es un milagro! Encuentran a niña con vida luego de permanecer 60 horas atrapada en lodo en Nepal
La Roja
¡Rápido al cementerio! Motociclistas pierden la vida tras ir a exceso de velocidad en Tlalnepantla
La Roja
¡Tacos con balas incluidas! Asesinan a dos hombres en la Venustiano Carranza
Historias
De la lucha libre al negocio de carne, el legado de Ricky Boy pasa a su hija Brigit “La Diosa Celta”