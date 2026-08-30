Quién no conoce Sarelly, la marca mexicana de maquillaje y belleza, que fue fundada en 2021 y lanzada públicamente al mercado en 2022, con una misión bastante clara: hacer ‘clean beauty’, fórmulas veganas pensadas para piel latina; eso sí, sin parecer una marca internacional traducida al español.

Con el tiempo, esa apuesta la convirtió en la marca de belleza más vendida en TikTok Shop México y, en 2025, en la primera marca de maquillaje de origen mexicano en entrar al catálogo de Revolve en Estados Unidos.

Emblemáticos en versión mini. Foto: Instagram @sarellybeauty

Sarelly, tras la conquista de Estados Unidos

El próximo capítulo de la marca es el más grande hasta ahora: a partir del 10 de septiembre, Sarelly llegará a más de 600 tiendas Target en Estados Unidos, dentro de Target Beauty Studio, el nuevo espacio de belleza premium de esta cadena, una de las más reconocidas en el país.

El salto está respaldado por dos rondas de inversión de 3 millones de dólares cada una —julio de 2025 y agosto de 2026—, que suman alrededor de 6 millones de dólares en financiamiento total.

Y eso no es todo: en junio de 2026, la marca también fue reconocida en los Business of Beauty Global Awards, dentro del Breakthrough Track, por su ejecución creativa; uno de los premios más importantes en el sector de la belleza.

Lip combo inspirado en el agua de jamaica. Foto: Instagram @sarellybeauty

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Una marca, varios favoritos

En México, Sarelly se vende en Liverpool, Sephora, Ulta Beauty, Blush Bar y Aruma, además de tiendas propias en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. En Estados Unidos también está en Free People y Odelisque Beauty Apothecary.

Parte de su identidad está en el detalle: rímeles llamados “Cow Lashes” y “Horse Lashes”, una paleta inspirada en la lucha libre mexicana y un labial “Telenovela”. Asimismo, su enchinador de pestañas ha alcanzado ha compararse con los mejores del mercado internacional.

La marca incluso produjo "Drama en la chamba", una serie de ficción de formato corto con más de 40 millones de reproducciones orgánicas en sus dos primeras temporadas.

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Además, cocrea cada lanzamiento con su comunidad mediante encuestas digitales. Sus seguidores enaltecen esta característica de la marca: escucha los comentarios, las críticas constructivas y los requerimientos de los compradores; y los incluye en las nuevas producciones.

Las mentes maestras que están detrás

Sarelly nació de la sociedad entre Anna Sarelly y Rémi Martini, dos perfiles que no podrían ser más distintos entre sí. Ella, nacida en Tijuana y criada en gran parte en Monterrey, pasó 11 años construyendo una audiencia en YouTube e Instagram alrededor de belleza, moda y estilo de vida, hasta convertirse en una de las influencers de belleza más seguidas de México, con más de 5 millones de seguidores.

Ese camino le abrió colaboraciones con casas como Dior y Burberry antes de fundar su propia marca, de la que hoy es directora creativa.

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Anna Sarelly. Foto: Instagram @sarellybeauty

Por su parte, Rémi Martini, cofundador y CEO, viene del lado corporativo: más de 10 años de experiencia en belleza y lujo, con pasos por L'Oréal, Coty, Mustela, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton, y estudios en HEC París y Bocconi.

Aunque la compañía no ha publicado su facturación anual más reciente, sí ha señalado que superó el millón de dólares en ventas durante su primer año de operación y que ha sido rentable desde entonces, con un ticket promedio de 175 dólares y una tasa de recompra del 40% entre sus clientes mexicanos. Según sus directivos, su meta para los próximos tres a cinco años es superar los 100 millones de dólares en ingresos anuales.

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