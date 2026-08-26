Con el paso de los años, el cabello suele experimentar cambios en su textura y apariencia, haciendo que elegir un tinte sea más complicado. Pero a partir de los 50, hay un tono que facilita esa decisión.

Si quieres saber de cuál se trata, continúa leyendo.

¿Qué color de tinte es mejor para disimular las canas?

Encontrar un tono que valga la pena puede convertirse en todo un reto. Y es que existen decenas de tendencias para las mujeres maduras que desean darle un nuevo aire a su pelo.

Pero el color más recomendado es el rubio beige, que puede convertirse en una buena opción para camuflar las canas por su acabado luminoso natural.

A diferencia de los rubios dorados o los que se acercan al platino, esta tonalidad se mantiene en un punto medio y permite conseguir un look más suave.

Después de los 50, renovar tu cabello puede darle un giro nuevo a tu look. Foto: Freepik

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Otra de sus ventajas es su capacidad para alejarse de los extremos y conseguir una coloración equilibrada.

Los expertos de Wella Professionals indican que este tono también puede ajustarse a cada piel, incorporándole reflejos champagne o ceniza cuando se busca un resultado frío en el cabello; mientras que se le pueden añadir matices miel para conseguir uno cálido.

¿Por qué es efectivo para mujeres maduras? Hay recordar que cuando aparecen las canas, elegir una tonalidad cercana ayuda a conseguir una transición suave. Y el rubio beige es perfecto para cumplir ese propósito.

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Finalmente, en lugar de cubrirlas por completo, dicho tinte las integra visualmente y hasta puede darle dimensión al pelo, especialmente cuando se combina con técnicas como el balayage.

¿Cómo mantener el tinte rubio beige en las canas?

Pese a todas sus ventajas, es importante mencionar que el mantenimiento es clave para el tinte rubio beige. Si ya estás en esa edad donde no quieres visitas constantes al salón de belleza, prueba los siguientes tips para alargar su duración en tu cabello:

Elige productos especiales para pelo teñido. Como básicos, L’Oréal Paris recomienda comprar un shampoo y acondicionador con fórmulas diseñadas para proteger la coloración y cuidar las hebras.

Con las semanas, el rubio puede cambiar de tono. Por eso, otra opción es usar shampoo morado una vez por semana, puesto que sus pigmentos ayudan a neutralizarlas.

Si quieres iluminar tu cabello después de los 50, apuesta por el rubio beige. Foto: Unsplash

Si te tuviste que decolorar, tu pelo puede necesitar cuidados extras para mantenerse saludable. En ese sentido, el blog de L’Oréal Paris propone aplicar, al menos una vez por semana, un tratamiento para prevenir resequedad, opacidad y daño en las puntas.

La plancha, tenaza y secadora son grandes aliadas para peinar, pero utilizarlas en exceso puede desvanecer el color del tinte.

Opta por retoques y no por teñir todo tu pelo cuando veas que el rubio beige se está desgastando.

¡Ya lo sabes! Con los cuidados adecuados y algunos retoques estratégicos, es posible conservar el rubio beige en tu cabello con canas y hasta restarte un par de años con su luminosidad natural.

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