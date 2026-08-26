Cada piel tiene su propia forma de hacerse notar, algunas tienden a presentar brillo con facilidad, mientras que otras pueden sentirse más secas o reaccionar ante ciertos productos, estas pequeñas diferencias forman parte de sus características y conocerlas puede convertirse en el primer paso para entender mejor cómo cuidarla y qué necesita en el día a día.

Conocer tu tipo de piel es como aprender a leer las señales de tu propio rostro, saber cómo luce y se siente normalmente hace mucho más fácil reconocer esos días en los que aparece más brillo, resequedad o sensibilidad de lo habitual, pequeños cambios que pueden decir mucho sobre lo que está sucediendo con ella.

Tu piel tiene una historia, aprende a leer sus señales. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los tipos de piel y sus características?

Es importante conocer las características que distinguen a cada una, el brillo, la textura, la sensación de rigidez e incluso la forma en que ciertas zonas del rostro se comportan pueden convertirse en pistas clave para reconocerla, aunque cada piel es diferente, existen algunas características generales que permiten clasificarlas y entender mejor su comportamiento.

Piel normal. Observa tu rostro unas horas después de lavarlo, si se mantiene cómodo, sin demasiado brillo ni zonas que se sientan secas o tensas, puede tener características de una piel normal. Eucerin señala que en este tipo de piel existe un equilibrio entre la humedad y el sebo.

normal. Observa tu unas horas después de lavarlo, si se mantiene cómodo, sin demasiado brillo ni zonas que se sientan secas o tensas, puede tener características de una piel normal. Eucerin señala que en este existe un equilibrio entre la humedad y el sebo. Piel seca. Atención a cómo se siente tu rostro después de la limpieza, si aparece rigidez, notas áreas ásperas o pequeñas descamaciones y la piel luce opaca, podrían ser señales de resequedad, esto está relacionado con una menor producción de sebo, lo que puede afectar su capacidad para conservar la humedad.

seca. Atención a cómo se siente tu después de la limpieza, si aparece rigidez, notas áreas ásperas o pequeñas descamaciones y la luce opaca, podrían ser señales de resequedad, esto está relacionado con una menor producción de sebo, lo que puede afectar su capacidad para conservar la humedad. Piel grasa. Revisa cuánto brillo aparece conforme pasan las horas, cuando este no se limita únicamente a la nariz, sino que también es evidente en otras áreas del rostro, puede indicar una mayor producción de grasa.

grasa. Revisa cuánto brillo aparece conforme pasan las horas, cuando este no se limita únicamente a la nariz, sino que también es evidente en otras áreas del rostro, puede indicar una mayor producción de grasa. Piel mixta. Compara diferentes partes de tu rostro , la frente, nariz y mentón presentan brillo, pero tus mejillas se mantienen normales o llegan a sentirse secas, probablemente tengas características de piel mixta, de acuerdo con Eucerin, esta diferencia entre la zona T y las mejillas es uno de sus principales distintivos.

mixta. Compara diferentes partes de tu , la frente, nariz y mentón presentan brillo, pero tus mejillas se mantienen normales o llegan a sentirse secas, probablemente tengas características de mixta, de acuerdo con Eucerin, esta diferencia entre la zona T y las mejillas es uno de sus principales distintivos. Piel sensible. Si notas con facilidad enrojecimiento, picor, ardor o irritación, podrías estar frente a una piel con mayor sensibilidad, en este tipo de piel, las reacciones son una pista tan importante como su apariencia.

Leer también: Peinados fáciles para el regreso a clases

¿Cómo sé si mi piel es grasa o mixta?

Antes de decidir si tu piel es grasa o mixta, hay un detalle que puede ayudarte a diferenciarlas, no solo importa cuánto brillo aparece, sino dónde lo hace, la distribución de la oleosidad a lo largo del rostro puede revelar comportamientos distintos y convertirse en una pista para saber cuál de estos dos tipos se acerca más a tu piel.

Una forma sencilla de identificar la diferencia es realizar la prueba del papel absorbente, Nivea menciona que esta consiste en presionar suavemente un papel sobre distintas partes del rostro por la mañana, antes de realizar la limpieza, si recoge grasa en diferentes zonas, podría indicar una piel grasa, mientras que, si la oleosidad se concentra principalmente en la frente, nariz y barbilla, pero es menor en las mejillas, puede acercarse más a una piel mixta.

[Publicidad]

Tu mejor rutina de belleza comienza entendiendo las necesidades de tu piel. Foto: Creada con IA

L’Oréal Paris también destaca la ubicación del brillo como una señal importante para diferenciarlas, en la piel mixta, la oleosidad suele concentrarse en la llamada zona T frente, nariz y barbilla, mientras que las mejillas y las sienes pueden sentirse más secas, en cambio, cuando se trata de una piel grasa, el brillo puede aparecer de manera más generalizada en el rostro

¿Cuál es la diferencia entre piel seca y piel mixta?

La resequedad no siempre significa que tengas piel seca, en algunos rostros, esta sensación puede convivir con zonas donde aparece mayor brillo, una combinación que fácilmente puede generar confusión, observar dónde se presentan estos cambios será clave para distinguir entre una piel seca y una mixta.

Conocer tu piel puede cambiar por completo tu forma de cuidarla.. Foto: Unsplash

Producción de grasa. De acuerdo con Eucerin, la piel seca produce menos sebo, es decir, menos grasa natural, lo que puede dificultar que conserve su humedad, en la piel mixta sucede algo distinto, ya que esta producción puede variar dependiendo de la zona del rostro.

seca produce menos sebo, es decir, menos grasa natural, lo que puede dificultar que conserve su humedad, en la piel mixta sucede algo distinto, ya que esta producción puede variar dependiendo de la zona del rostro. Textura. L’Oréal Paris señala que la piel seca puede sentirse áspera y lucir opaca, mientras que en la mixta la textura cambia según el área: algunas partes pueden sentirse suaves y otras más oleosas.

seca puede sentirse áspera y lucir opaca, mientras que en la mixta la textura cambia según el área: algunas partes pueden sentirse suaves y otras más oleosas. Distribución en el rostro. Según Nivea, la piel mixta se distingue por presentar características diferentes en una misma cara, la zona T suele acumular más grasa, mientras que las mejillas pueden mantenerse normales o sentirse más secas.

mixta se distingue por presentar características diferentes en una misma cara, la zona T suele acumular más grasa, mientras que las mejillas pueden mantenerse normales o sentirse más secas. Cambios según el ambiente. El comportamiento de la piel también puede variar, Nivea explica que factores como el clima pueden influir en sus características, haciendo que la sequedad o la oleosidad se vuelvan más evidentes en determinados momentos.

Conocer tu tipo de piel no significa encasillarla, sino aprender a entender las señales que muestra todos los días, observar sus cambios, reconocer cómo se siente y prestar atención a las diferentes zonas del rostro puede hacer que el cuidado personal sea mucho más sencillo, una piel bonita también comienza por conocerla, darle atención y adaptar nuestros hábitos a lo que necesita en cada momento.

[Publicidad]

Leer también: El tono ideal de cabello según tu color de ojos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/