El despertador suena, tienes cinco minutos para arreglarte y, por supuesto, tu cabello decidió amanecer con personalidad propia. El regreso a clases trae de vuelta las prisas de cada mañana, pero también la oportunidad de estrenar mood, looks y, por qué no, algunos peinados que hagan que el uniforme o el outfit de todos los días se sienta completamente diferente.

La buena noticia es que no necesitas ser experta en hairstyling ni tener una colección infinita de herramientas para conseguirlo. Hay peinados fáciles que solo necesitan una liga, un par de pasadores y un poco de creatividad para transformar el cabello en cuestión de minutos.

Coleta alta: el clásico que nunca falla

Cuando el tiempo corre, una coleta siempre es una buena idea. Llévala alta y perfectamente pulida para conseguir un acabado más sofisticado o deja algunos mechones sueltos alrededor del rostro para darle un aire relajado.

El truco está en elegir una liga que no maltrate el cabello y, si quieres elevarla, cubrirla con un pequeño mechón de pelo. El resultado parece mucho más elaborado de lo que realmente es.

Coleta alta. Foto: Instagram @adaraestheticspa

Dos trenzas para un look effortless

Las trenzas regresan cada temporada porque son prácticas, versátiles y, sobre todo, funcionan para mantener el cabello en su lugar durante todo el día.

Puedes llevar dos trenzas clásicas a cada lado de la cabeza para un resultado más playful o hacerlas ligeramente despeinadas para conseguir ese efecto effortless que parece hecho sin demasiado esfuerzo. Además, son una excelente opción para quienes prefieren olvidarse del cabello mientras están en clase.

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Trenzas con coletas. Foto: Instagram @ghdspain

Media coleta con volumen

Si no quieres recoger todo tu pelo, la media coleta es el punto medio perfecto. Solo necesitas tomar la sección superior del cabello, sujetarla con una liga o pinza y dejar el resto suelto.

Para darle un twist más especial, puedes hacer una pequeña vuelta con el cabello antes de sujetarlo o añadir un moño discreto. Es de esos peinados que funcionan tanto con jeans y tenis como con un look un poco más arreglado.

Media coleta. Foto: Instagram @jeniopaola

Chongo bajo y pulido

Hay mañanas en las que simplemente quieres recoger todo y olvidarte del cabello. Para esos días existe el chongo bajo.

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Haz una raya al centro, lleva el cabello hacia la nuca y forma un chongo sencillo. Puedes dejarlo perfectamente pulido para conseguir un look clean o sacar un par de mechones frontales para hacerlo más relajado.

Además de ser rápido, es una opción especialmente práctica para esos días en los que el cabello no coopera.

Un chongo bajo desordenado. Foto: Instagram @piapalmamakeup

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Trenza en coleta

Si una coleta te parece demasiado básica, añade una trenza. Es tan sencillo como recoger el cabello en una coleta y trenzar el largo.

También puedes hacer la trenza únicamente en una pequeña sección y dejar el resto del cabello suelto. El resultado cambia por completo el peinado sin requerir mucho más tiempo.

La trenza sigue siendo favorita. Foto: Instagram @saraysojo_

Pinzas: el accesorio que hace todo el trabajo

Las pinzas para el cabello pueden convertirse en tu mejor aliada para las mañanas de regreso a clases. Recoge el cabello hacia atrás con una pinza grande y deja algunos mechones alrededor del rostro para conseguir un look casual.

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Si tienes el cabello corto o mediano, también puedes utilizar pinzas pequeñas para sujetar algunos mechones a los lados. El secreto está en hacer que el accesorio sea parte del look y no solo una herramienta para mantener el pelo en su lugar.

Las pinzas para el cabello son nuestras mejores aliadas. Foto: Instagram @sama_accesoriosmx

El cabello suelto con diadema

Y si prefieres llevar el pelo completamente suelto, no significa que tengas que dejarlo tal cual. Una diadema puede cambiarlo todo.

Elige una versión delgada para un acabado discreto o una más protagonista si quieres que el accesorio sea el centro del look. Es probablemente una de las formas más rápidas de hacer que el cabello se vea arreglado cuando no tienes tiempo para mucho más.

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Si quieres llevar el cabello suelto, una diadema es buena opción. Foto: Instagram @carchebeautypalace

El regreso a clases también se lleva en el pelo

La clave no está en conseguir un peinado perfecto, sino en encontrar aquellos que puedas repetir, adaptar y hacer tuyos. Una coleta puede cambiar con un listón, una trenza puede convertirse en un look completamente distinto y una pinza puede resolver una mañana entera.

Porque sí, regresar a clases significa volver a las tareas, los horarios y las alarmas tempranas, pero también es la excusa perfecta para estrenar una nueva rutina de belleza. Y si además puedes hacerla en cinco minutos, mucho mejor.

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