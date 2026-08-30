Una particular interacción transcultural sacude las plataformas digitales tras la reaparición de uno de los fenómenos más conocidos de internet en América Latina. A través de la red social X (anteriormente Twitter), usuarios en Japón descubren y popularizan el video animado de un dinosaurio T-Rex bailando acompañado por el remix musical de la frase "Cállese viejo lesbiano".

El contenido, que tuvo su mayor auge hace casi ocho años, encuentra una segunda vida en el entorno digital asiático, generando miles de reproducciones y nuevas variaciones creativas adaptadas al contexto local.

Japón ha descubierto el meme del "Cállese, Viejo Lesbiano". xDD https://t.co/zgGKOiSiU3 — ReginaLyss_Art 🏳️‍⚧️🖌️2022 *Open Commissions* (@CibeRegina) August 28, 2026

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El origen del fenómeno y su llegada al entorno asiático

La tendencia surge originalmente en 2018 a partir de capturas del videojuego móvil Jurassic Park Builder, combinadas con voces sintéticas y ritmos electrónicos. De acuerdo con estudios del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre cibercultura, los memes de internet funcionan como unidades de transmisión cultural que viajan sin fronteras geográficas precisas, manteniendo su capacidad de viralización gracias a la brevedad, la música pegajosa y el absurdo narrativo.

En esta ocasión, la comunidad japonesa traduce literalmente la expresión al idioma local (utilizando adaptaciones como 「黙って、この老レズビアン」) y la combina con ilustraciones o remix creados por los propios internautas. Según análisis publicados por el Internet Archive sobre la preservación y evolución del contenido digital, los fenómenos virales no desaparecen de manera definitiva, sino que permanecen en archivos comunitarios listos para ser reapropiados por nuevas audiencias en ciclos temporales imprevistos.

Reacciones e impacto cultural en la comunidad global

La llegada tardía del video a territorio nipón genera diversas reacciones y contenidos derivados que consolidan su impacto en el ciberespacio:

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Traducción y reinterpretación local: Internautas en Japón crean sus propias versiones del audio original, incorporando instrumentos tradicionales , arreglos de música electrónica y animaciones personalizadas .

Internautas en crean sus propias versiones del audio original, incorporando instrumentos , arreglos de música electrónica y animaciones . Respuesta en América Latina: Usuarios latinoamericanos reaccionan con sorpresa y humor en plataformas digitales, celebrando el cruce cultural y la atemporalidad del contenido.

Usuarios reaccionan con sorpresa y humor en plataformas digitales, celebrando el cruce cultural y la atemporalidad del contenido. Creación de tendencias derivadas: La frase vuelve a posicionarse dentro de los motores de búsqueda debido a la generación de explicaciones y contextos históricos dirigidos al público internacional.

La frase vuelve a dentro de los motores de debido a la generación de explicaciones y contextos históricos dirigidos al público internacional. Fenómeno de conectividad global: El suceso evidencia la manera en que el humor digital de una región logra cruzar barreras idiomáticas años después de su creación, transformando un chiste local en un elemento de consumo global.

【お助け大失神】黙れ!レズビアンのおじいさんハウス (Auxilio Me Desmayo ! Callese Viejo Lesbiano)



ｴｱ！ｴｱ！ｳ！ｳ！https://t.co/dfL0ZEy1e2 @ YouTubeより — 🦌㋴㋸🦌 (@genkai_suimin) August 29, 2026

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