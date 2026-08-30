Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión y multa de 347 mil 520 pesos contra Josué “N”, quien interceptó un tractocamión que transportaba botellas de licor y privó de la libertad al conductor sobre la carretera federal México-Puebla.

El juzgador determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, el pago por concepto de reparación del daño.

Esto fue resultado de las diligencias realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, en audiencia de juicio oral donde se obtuvo el fallo condenatorio.

Sentencian a Josué “N” por secuestro de conductor en carretera México-Puebla (30/08/2026). Foto: FGR

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De acuerdo con las investigaciones, en octubre de 2020, sobre la carretera Federal México-Puebla, Josué “N” interceptó un tractocamión, mediante el uso de violencia y amenazas con un cuchillo, privó de la libertad al conductor.

Posteriormente lo obligó a continuar la marcha del vehículo que llevaba acoplado un semirremolque que transportaba dos mil 350 cajas con 12 botellas de un litro de licor de agave cada una, mercancía con un valor de 425 mil 336 pesos.

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Los elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan tuvieron conocimiento de los hechos mediante reporte vía radio, identificaron el vehículo, lo interceptaron, detuvieron al sujeto y liberaron a la víctima.

Sentencian a Josué “N” por secuestro de conductor en carretera México-Puebla (30/08/2026). Foto: FGR

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