La campaña mediática de Acción Nacional contra Morena sigue provocando reacciones en Chihuahua y Ciudad Juárez.

En esta ocasión, los anuncios espectaculares marcaron un nuevo rumbo aunque la intención fue la misma: criticar a los gobiernos morenistas por el incremento de la inseguridad y sus resultados para combatir la violencia en la entidad.

"Nadie nos va a convertir en Sinaloa. Cruz al crimen", fue el nuevo mensaje colocado en anuncios espectaculares sobre las principales avenidas de ambas ciudades.

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Daniela Álvarez, presidenta del PAN en la entidad, señaló que la campaña obedece a los pobres resultados de los gobiernos morenistas en materia de seguridad, donde los funcionarios han mostrado fuertes vínculos con el crimen organizado.

"Nadie nos va a callar y nada nos detendrá", aseguró la dirigente al destacar que la campaña es un justo reclamo de la ciudadanía.

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PAN intensifica críticas a Morena en Chihuahua (23/08/2026). Foto: Especial

Visa de Andrea Chávez genera polémica

Los espectaculares hablando del “fracaso” de Sinaloa, que gobierna Morena, aparecen en el marco de la decisión que sucedería esta misma semana sobre la coordinación de la Defensa de la 4T en Chihuahua, para la que compiten Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez.

Cruz aprovechó el fuerte rumor nacional de la cancelación de la visa de Andrea Chávez para presionarla públicamente. Cruz se tomó la foto la semana pasada con el embajador Lazzeri en San Antonio, Texas.

Andrea, por su parte, ni confirmación de la cancelación de su visa, ni foto o video en Estados Unidos para callar la narrativa del "veto gringo".

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