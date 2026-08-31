Orlando, Florida.— Es noche de Luna llena en Florida, y como cada año desde hace 35, los gritos, persecuciones y sobresaltos de las jornadas de Halloween Horror Nights se vuelven a escuchar.

Es noche de viernes y las 10 casas que rinden honor a filmes como Hellraiser, Evil Dead, Pecadores, la serie Stranger Things y hasta la música de la leyenda del metal, Ozzy Osbourne se abren para aterrar a la comunidad.

Michael Aiello, director de desarrollo creativo del parque de Universal Studios en Florida, comparte que trabajó directamente con la familia del músico británico, fallecido en julio del año pasado, para crear un espacio de horror que le rindiera tributo.

“Trabajar directamente con Sharon y Jack Osbourne en la creación de la casa de Ozzy fue una experiencia inolvidable. El propio Jack fue quien impulsó la idea original de dedicarle una atracción a su padre; de hecho, nos pidió expresamente diseñar dos conceptos completamente distintos: uno para Universal Studios Florida y otro para Hollywood”, comenta en entrevista.

La también llamada Casa del Terror de Osbourne recorre 45 años de la historia del cantante de “Crazy Train”: desde caminar por su primer escenario en su nativa Birmingham, hasta un recorrido en el vagón del “Crazy Train” y sus facetas como Madman Ozzy y Werewolf Ozzy, e incluso un animatrónico parlante que lo representa con sus alas de murciélago.

Los fans del metalero, explica el creativo, tendrán de guía las canciones de los álbumes Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears, Scream y Ordinary Man.

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“Detrás del proyecto hubo una devoción absoluta, ya que los diseñadores asignados son verdaderos fanáticos de la carrera de Ozzy. Además, contamos con la supervisión cercana y constante de Sharon, quien revisó y aprobó minuciosamente cada detalle. Más allá de su faceta profesional, Sharon demostró ser una persona sumamente cálida y amorosa durante todo el proceso”, explica Aiello, bajo una carpa de circo montada en un foro tipo Hollywood, al lado de Lora Sauls, directora de Experiencias Callejeras de Universal Studios Florida, y Ramón Paradoa, director creativo del espectáculo.

La joya del recinto que te enfrenta al también llamado Príncipe de las Tinieblas es toparse con un murciélago gigante devorando la cabeza de un humano, emulando ese momento mítico del 20 de enero de 1982, cuando el rockero tomó a un murciélago arrojado al escenario y lo mordió. La anécdota cuenta que el fundador de Black Sabbath pensaba que era de juguete.

Bienvenidos al infierno

Y mientras los fans de Osbourne con playeras de las portadas de sus discos se hacen presentes en largas filas durante la inauguración, la casa con más promesa de sustos —y la de mayor duración de las 10— es la dedicada a la franquicia de "Hellraiser: Puerta al infierno", del creador Clive Barker.

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“Trabajamos directamente con el señor Barker. Nuestro objetivo era comunicar esa mezcla de dolor y placer que hay en esas películas. Creo que encontramos ese balance en ese laberinto que se vuelve el interior de su cubo mítico de cuchillas y tormentos. Después Clive nos mandó una carta escrita a mano para agradecernos que somos los dignos cuidadores de sus personajes como Pinhead”, recuerda emocionada Sauls.

Los fans se encontrarán con terroríficos seres en las 10 casas con temáticas de cine, series y famosos.

En un recorrido por las dos grandes secciones en que se ubican las 10 casas de sustos, los asistentes a Universal Studios tienen en sus calles razones añadidas para pegar gritos. Una suerte de feria sobre el pavimento tiene a monstruos, zombis y portadores de motosierras listos para saltar al encuentro, todo rodeado de niebla y, en el fondo, los edificios con la enredadera escarlata del Mundo del Revés de "Stranger Things".

“Leímos el guion de la última película de 'Evil Dead: en llamas’ (2026) para montar una casa e imaginarnos los sustos antes de ver la película”, comparte Paradoa sobre una de las mejores casas, en la que la sensación de estar entre paredes embrujadas se percibe al pisarla. Incluso, la traviesa Polly Price te acecha desde la esquina de la cocina.

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Quienes busquen revivir la película en sí, "Sinners" ("Pecadores") cuenta su historia de entrada a salida, pasando por las cabañas cazadas por los vampiros hasta la gran secuencia del granero.

“Ryan Coogler se nos acercó el año pasado y nos sugirió que podríamos crear una experiencia con música y horror, tal como la película. Nos gustó mucho usar canciones de su poderoso soundtrack como 'In Moonlight' y 'Pale, Pale Moon' para traer a los vampiros de vuelta”, explica Aiello.

En medio del parque de diversiones, entre las casas de horror más buscadas de la noche está la destinada a revivir los eventos de "Stranger Things", propiedad de Netflix que concluyó en su versión streamer y que además tiene un espectáculo de luz y sonido en memoria de toda la serie en las fuentes centrales del parque, con todo y proyección de escenas sobre sus cortinas de agua que escalan hasta nueve metros.

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“En nuestra casa de este año nos enfocamos más en los monstruos. Tenemos Demogorgons en cada esquina y la escena más grande de todo el parque cuando Will encuentra sus poderes”, comparte Sauls.

Como extra en estas noches, se ofrece el concierto con acróbatas de alto riesgo, bailarines, esgrimistas de espadas de fuego y hasta un tragasables que viste al show de dientes afilados Nightmare Fuel: Blood Noir en Florida.

Las Halloween Horror Nights estarán hasta el 1 de noviembre.

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