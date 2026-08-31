Para la escritora Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memoria o Autobiografía, es fundamental plantear preguntas sobre cómo se produce una obra. Parece que, al leer, preguntar cómo se hizo la obra es algo que está muy ausente, afirmó durante la charla que sostuvo ayer con la poeta Sara Uribe y clausuró la VIII edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni).

Rivera Garza mencionó, por ejemplo, que al inicio de sus talleres de escritura creativa le pide a los alumnos leer los escritos económicos / filosóficos de Marx. Esto sirve como una especie de filtro o prueba de fuego que atrae o repele a los participantes. En esta línea, explicó que la escritura es un trabajo, no un empleo, relacionado con procesos de producción de valor, dentro de relaciones asimétricas que atraviesan también las nociones de clase.

Una de sus obsesiones del presente es, por ejemplo, la poeta Concha Urquiza: “A nadie se le ocurre preguntarse, ¿trabajaba?, ¿la mantenía alguien?, ¿eso tiene que ver con su gran necesidad de encerrarse en un lugar donde podía tener una habitación gratis, llámese casa comunitario religiosa? Perdemos una parte fundamental del proceso si no hacemos la pregunta, ¿cómo se hace esto?, ¿a partir de qué condiciones surgió la escritura?” Estas preguntas, en cierto sentido, son paralelas a la desapropiación, concepto que busca una lectura consciente de que las experiencias de otros están siempre presentes en lo que se escribe.

En el último día de la Filuni también se le rindió un homenaje a Gonzalo Celorio, por obtener el Premio Cervantes.

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