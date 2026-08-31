Nación | 31-08-26 | 06:32 | Actualizada | 31-08-26 | 06:45 |

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de , el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población”, detalló el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

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