Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población”, detalló el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

LL